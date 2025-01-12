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Graveyard Keeper 2
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name : Graveyard Keeper 2
platform : PC
editor : tinyBuildGames
developer : Lazy Bear Games
genre : simulation et gestion
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
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Le Bazar de Negan
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name : Le Bazar de Negan
title :
screen name : tps
url : http://www.gamekyo.com/group/tps
official website : http://
creator : negan
creation date : 12/01/2025
last update : 09/03/2026
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articles : 16
visites since opening : 81562
subscribers : 1
bloggers : 1
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Graveyard Keeper 2 dévoile sa date de sortie


Lazy Bear Games remet au goût du jour son simulateur de cimetières pour le moins original avec une suite plus ambitieuse, où la gestion des cadavres ne suffira plus : il faudra désormais reconstruire un village et lever notre propre armée de zombies.

Et il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de refaire affaire avec les morts. Graveyard Keeper 2 sortira le 22 septembre 2026, développé par Lazy Bear Games et édité par tinyBuild. Le jeu est confirmé sur PC, PS5, Xbox X/S, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 .




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    gareauxloups
    posted the 09/03/2026 at 08:40 PM by negan
    comments (3)
    gasmok2 posted the 09/04/2026 at 07:06 AM
    J'adore ta nouvelle bannière inspirée des Killer Klowns from outerspace
    negan posted the 09/04/2026 at 10:44 AM
    gasmok2 Merci
    zekk posted the 09/09/2026 at 08:13 AM
    Hâte d’y jouer
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