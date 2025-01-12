Lazy Bear Games remet au goût du jour son simulateur de cimetières pour le moins original avec une suite plus ambitieuse, où la gestion des cadavres ne suffira plus : il faudra désormais reconstruire un village et lever notre propre armée de zombies.
Et il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de refaire affaire avec les morts. Graveyard Keeper 2 sortira le 22 septembre 2026, développé par Lazy Bear Games et édité par tinyBuild. Le jeu est confirmé sur PC, PS5, Xbox X/S, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 .