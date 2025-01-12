Sega a annoncé la date de sortie de Two Point Hospital : Full Health Collection. Cette collection, annoncée en juin dernier, comprend le jeu de gestion d'hôpitaux sorti en 2018, successeur spirituel du classique Theme Hospital, ainsi que tous les DLC publiés pour ce titre au fil des années . D'ailleurs certaines des extensions les plus récentes n’avaient toujours pas été adaptées sur consoles jusque-là.
Voici le contenu inclus dans Two Point Hospital : Full Health Collection :
- Two Point Hospital
- Culture Shock
- Fancy Dress Pack
- A Stitch in Time
- Close Encounters
- Retro Item Pack
- Off The Grid
- Speedy Recovery
- Two Point Hospital Bonus Campus Items
- Two Point Hospital: SEGA 60th Items
- Two Point Hospital: Free Zombie Costume
- Two Point Hospital: Hospital Pass (Golden Toilet)
- Two Point Hospital: Jingle Jam
- Two Point Hospital: Convention-al Rug
Two Point Hospital : Full Health Collection sortira en version numérique le 16 septembre sur PlayStation 5, Switch 2 et Xbox Series X/S.
Une édition physique sera également disponible, mais elle ne sortira que deux mois plus tard, le 6 novembre.
Ayant adore Theme Hospital a l’epoque, je l’ai pris il y a quelques annees en boite, et evidemment maintenant je suis taraude par l’idee de prendre la version physique complete.
Quand on voit ca, quand on lit les dernieres news de Capcom qui compte sortir des extensions majeures scenarisees sur ses Resident Evil canoniques, quand on voit meme les indes sortir des versions boites avant les dlc pourtant annonces ( coucou Silksong), comment peut on encore vouloir acheter des jeux dans leurs premieres annees de parution sans avoir l’impression de se faire avoir par ce genre de manoeuvre?
Ok, ils veulent rentabiliser un jeu en sortant des dlc, qu on n est pas oblige d acheter bien sur, mais ca gache quand meme le plaisir de ne pas avoir tout le contenu du jeu des qu on l achete. Meme pour celui qui a le temps, le plaisir de retourner sur un jeu 2 ans apres pour voir les derniers elements apportes par l extension sortie est il le meme ou est il superieur a celui d avoir eu l oeuvre entiere des le debut?
Pour ma part, ca me gache le plaisir et je me sens floue a chaque fois.
Il y a meme des jeux que je pense ne jamais faire car ils n ont jamais eu de versions completes en version physique ( j attends toujours pour Dragon Ball FighterZ, mais j ai peu d espoir).
Si deja maintenant je n achete qu au compte-gouttes les jeux uniquement qu’en version complete et/ou collector, je me demande comment je consommerai mon jeu video demain quand le physique aura disparu.
Je veux dire, je sais bien qu en prenant de la distance, les jeux video n ont jamais ete aussi nombreux et diversifies, et si on ne demande pas a etre a jour sur les derniers produits, je trouve qu il est plus accessible que jamais avec des prix incroyablement bas sur les promos!
Mais quand meme, il manque la moitie du plaisir, d’avoir une version complete, dans un bel ecrin, l’objet qu’on va contempler, d’un air emerveille a la decouverte, plein d’emotions une fois l’aventure terminee, et empli de nostalgie quand on tombe dessus en fouillant dans les placards ou les etageres, suscitant au passage l’envie d’y retourner. Ce n’est pas que l’objet qui est complet, son role l’est autant que lui! Et l’idee de perdre ca, apres 35 and de gaming, eh ben c’est dur en fait…certes, on peut toujours acquerir des produits derives pour materialiser tout ca ( je suis un grand fan des figurines et, etonamment pour moi-meme, de peluches (ca doit etre le cote jeune pere, je ne vois que ca^^)), mais ca ne remplace pas le jeu en lui-meme.
Je vois tout le monde reagir et confronter ses opinions sur le sujet du physique face au demat’, j y vois pas mal un conflit de generations. Les questions qui me viennent sont:
- les old gen comme moi, a quel point ca vous manque ce plaisir du physique?
- les next gen, est ce que vous arrivez a vous attacher a un jeu de maniere aussi intense sans cote materiel?
N’hesitez pas a partager votre ressenti et surtout votre reflexion sur le sujet.