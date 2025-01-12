Sega a annoncé la date de sortie de Two Point Hospital : Full Health Collection. Cette collection, annoncée en juin dernier, comprend le jeu de gestion d'hôpitaux sorti en 2018, successeur spirituel du classique Theme Hospital, ainsi que tous les DLC publiés pour ce titre au fil des années . D'ailleurs certaines des extensions les plus récentes n’avaient toujours pas été adaptées sur consoles jusque-là.
Voici le contenu inclus dans Two Point Hospital : Full Health Collection :
- Two Point Hospital
- Culture Shock
- Fancy Dress Pack
- A Stitch in Time
- Close Encounters
- Retro Item Pack
- Off The Grid
- Speedy Recovery
- Two Point Hospital Bonus Campus Items
- Two Point Hospital: SEGA 60th Items
- Two Point Hospital: Free Zombie Costume
- Two Point Hospital: Hospital Pass (Golden Toilet)
- Two Point Hospital: Jingle Jam
- Two Point Hospital: Convention-al Rug
Two Point Hospital : Full Health Collection sortira en version numérique le 16 septembre sur PlayStation 5, Switch 2 et Xbox Series X/S.
Une édition physique sera également disponible, mais elle ne sortira que deux mois plus tard, le 6 novembre.