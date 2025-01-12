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Two Point Hospital
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name : Two Point Hospital
platform : PC
editor : Sega
developer : Two Point Studios
genre : simulation et gestion
multiplayer : non
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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Two Point Studios & Co
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name : Two Point Studios & Co
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screen name : tps
url : http://www.gamekyo.com/group/tps
official website : http://
creator : negan
creation date : 12/01/2025
last update : 07/24/2026
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Two Point Hospital collection se date




Sega a annoncé la date de sortie de Two Point Hospital : Full Health Collection. Cette collection, annoncée en juin dernier, comprend le jeu de gestion d'hôpitaux sorti en 2018, successeur spirituel du classique Theme Hospital, ainsi que tous les DLC publiés pour ce titre au fil des années . D'ailleurs certaines des extensions les plus récentes n’avaient toujours pas été adaptées sur consoles jusque-là.




Voici le contenu inclus dans Two Point Hospital : Full Health Collection :


- Two Point Hospital
- Culture Shock
- Fancy Dress Pack
- A Stitch in Time
- Close Encounters
- Retro Item Pack
- Off The Grid
- Speedy Recovery
- Two Point Hospital Bonus Campus Items
- Two Point Hospital: SEGA 60th Items
- Two Point Hospital: Free Zombie Costume
- Two Point Hospital: Hospital Pass (Golden Toilet)
- Two Point Hospital: Jingle Jam
- Two Point Hospital: Convention-al Rug

Two Point Hospital : Full Health Collection sortira en version numérique le 16 septembre sur PlayStation 5, Switch 2 et Xbox Series X/S.

Une édition physique sera également disponible, mais elle ne sortira que deux mois plus tard, le 6 novembre.

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    posted the 07/24/2026 at 06:16 PM by negan
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