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Two Point Museum
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name : Two Point Museum
platform : PC
editor : Sega
developer : Two Point Studios
genre : simulation et gestion
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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Two Point Studios
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name : Two Point Studios
title :
screen name : tps
url : http://www.gamekyo.com/group/tps
official website : http://
creator : negan
creation date : 12/01/2025
last update : 03/19/2026
description : .
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articles : 4
visites since opening : 16143
subscribers : 1
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Angry Birds débarque dans Two Point Museum



SEGA et Two Point Studios présentent la dernière mise à jour de Two Point Museum, qui intègre l'univers d'Angry Birds au jeu. Le patch sera bientôt disponible sur Xbox, PlayStation, PC et Nintendo Switch 2.

D'un point de vue technique, le jeu bénéficie de plusieurs nouveautés. Grâce à l'intégration d'Angry Birds, les joueurs pourront accéder à l'Angry Birds Digiverse Rift et explorer Piggy Island. De plus, une mise à jour générale de printemps est prévue, avec du nouveau contenu et des améliorations de confort.

Voici un aperçu de tout ce qui vous attend :


Le Digiverse est une carte d'expédition en constante expansion dans Two Point Museum qui permet aux joueurs d'explorer de nouveaux points d'intérêt, des expositions et des décorations issus de différents univers.

La dernière faille va faire des vagues alors qu'Angry Birds débarque dans le comté de Two Point. Les joueurs pourront faire appel à Red et sa bande pour ravir les visiteurs amateurs d'oiseaux et empêcher les espiègles Bad Piggies de se promener partout dans les expositions. La faille ouvrira également de nouvelles zones telles que Piggy Island, où les explorateurs pourront découvrir des artefacts de l'univers Angry Birds et mettre en place la toute première exposition sur la faune aviaire.

Parallèlement à la mise à jour « Angry Birds Digiverse Rift », les conservateurs pourront faire le ménage de printemps dans leurs musées grâce à une mise à jour saisonnière proposant de tout nouveaux objets pour rafraîchir les salles. De nouvelles aventures les attendent avec des points d’intérêt inédits dans les Îles de Pâques, où les joueurs pourront découvrir des petites créatures duveteuses sorties de leur hibernation, qui les aideront à attirer un nouveau type de visiteurs à leur exposition : les chasseurs d’œufs.





Contenu de la mise à jour Two Point Museum – Angry Birds :

Explorez Piggy Island et découvrez trois nouveaux lieux d'intérêt : les Plateaux de Cobalt, la Forêt de bambous et Pig City
Habillez vos visiteurs avec des produits dérivés Angry Birds grâce aux nouveaux articles de la boutique de cadeaux
Collectionnez neuf expositions, dont une exposition interactive et de nouvelles expositions itinérantes sur la faune sauvage
Décorez votre musée avec de nouveaux objets, papiers peints et revêtements de sol pour créer votre propre musée Angryverse


Contenu de la mise à jour saisonnière « Two Point Museum – Spring » :

Partez à la découverte de deux nouveaux lieux d'intérêt qui composent les îles de Pâques, cachées dans Scorched Earth.
Explorez trois nouvelles expositions, dont une adorable créature du Habitat et des découvertes botaniques.
Faites fleurir votre musée grâce à de nouveaux objets de décoration et à des options de personnalisation pour vos murs et vos sols.
Attirez les clients avec de nouveaux kiosques à gâteaux au chocolat et des paniers d'œufs en chocolat.
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    elcidfx
    posted the 03/19/2026 at 07:01 PM by negan
    comments (1)
    trodark posted the 03/19/2026 at 09:10 PM
    Ca n'a aucun putain de sens et de rapport.
    Mais soit.
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