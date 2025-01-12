Two Point Studios et SEGA Europe vous ouvrent les portes du règne animal avec Two Point Museum: Zooseum, le plus gros DLC jamais créé pour Two Point Museum, désormais disponible sur Steam, Epic Games, Xbox et PlayStation, avec une sortie prévue sur Nintendo Switch 2 en 2026.
Zooseum apporte une nouvelle dose de fun, de chaos et de créativité à votre musée. Les joueurs s'occuperont de créatures insolites, concevront des habitats immersifs et créeront des expositions interactives qui raviront les visiteurs. Avec des surprises à chaque coin, Zooseum offre un mélange parfait de stratégie, de créativité et de chaos léger.
Pour fêter cela, les joueurs peuvent profiter d'une réduction de 10 % pendant la première semaine sur Steam, Epic Games Store, Xbox et PlayStation ( 9€ au lieu de 10€ ) .
Zooseum est le deuxième DLC payant pour Two Point Museum. Un DLC plus grand et plus long que tout ce qu'a sorti Two Point Studios jusqu'à maintenant Two Point Museum: Zooseum comprend :
- Un nouvel emplacement de musée à créer dans le magnifique parc Silverbottom.
- Un nouveau type d'expert en faune sauvage.
- Une carte d'expédition inexplorée à découvrir : les îles Farflung.
- Plus de 40 expositions sur la faune sauvage à sauver : avec des animaux de terrarium et d'habitat, petits et grands.
- Une nouvelle campagne cinq étoiles
- De nouveaux articles adorables pour la boutique de cadeaux
- De nouveaux articles pour l'atelier, y compris des présentoirs interactifs
- De nouveaux articles thématiques, des objets utilitaires pratiques et des décorations sur le thème de la faune sauvage
- Deux nouvelles salles liées aux animaux : Habitat et Bien-être animal
Une collecte de fond pour les animaux
De plus, du 15 au 19 décembre, Two Point Studios s'associe à la RSPCA ( l'équivalant de la LPA chez-nous ) pour une initiative de collecte de fonds. En jouant à Zooseum pendant cette période, les joueurs peuvent contribuer à sensibiliser le public à cette association caritative et soutenir son travail essentiel de protection et de soins des animaux à travers le Royaume-Uni.
N'oubliez pas que la MAJ hivernale est aussi disponible.