name : Two Point Museum
platform : PC
editor : Sega
developer : Two Point Studios
genre : simulation et gestion
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
Two Point Studios
name : Two Point Studios
title :
screen name : tps
url : http://www.gamekyo.com/group/tps
official website : http://
creator : negan
creation date : 12/01/2025
last update : 12/03/2025
description : .
tags :
articles : 2
visites since opening : 2229
subscribers : 1
bloggers : 1
Le DLC Two Point Zooseum est disponible



Two Point Studios et SEGA Europe vous ouvrent les portes du règne animal avec Two Point Museum: Zooseum, le plus gros DLC jamais créé pour Two Point Museum, désormais disponible sur Steam, Epic Games, Xbox et PlayStation, avec une sortie prévue sur Nintendo Switch 2 en 2026.




Zooseum apporte une nouvelle dose de fun, de chaos et de créativité à votre musée. Les joueurs s'occuperont de créatures insolites, concevront des habitats immersifs et créeront des expositions interactives qui raviront les visiteurs. Avec des surprises à chaque coin, Zooseum offre un mélange parfait de stratégie, de créativité et de chaos léger.

Pour fêter cela, les joueurs peuvent profiter d'une réduction de 10 % pendant la première semaine sur Steam, Epic Games Store, Xbox et PlayStation ( 9€ au lieu de 10€ ) .




Zooseum est le deuxième DLC payant pour Two Point Museum. Un DLC plus grand et plus long que tout ce qu'a sorti Two Point Studios jusqu'à maintenant Two Point Museum: Zooseum comprend :

- Un nouvel emplacement de musée à créer dans le magnifique parc Silverbottom.

- Un nouveau type d'expert en faune sauvage.

- Une carte d'expédition inexplorée à découvrir : les îles Farflung.

- Plus de 40 expositions sur la faune sauvage à sauver : avec des animaux de terrarium et d'habitat, petits et grands.

- Une nouvelle campagne cinq étoiles

- De nouveaux articles adorables pour la boutique de cadeaux

- De nouveaux articles pour l'atelier, y compris des présentoirs interactifs

- De nouveaux articles thématiques, des objets utilitaires pratiques et des décorations sur le thème de la faune sauvage

- Deux nouvelles salles liées aux animaux : Habitat et Bien-être animal




Une collecte de fond pour les animaux

De plus, du 15 au 19 décembre, Two Point Studios s'associe à la RSPCA ( l'équivalant de la LPA chez-nous ) pour une initiative de collecte de fonds. En jouant à Zooseum pendant cette période, les joueurs peuvent contribuer à sensibiliser le public à cette association caritative et soutenir son travail essentiel de protection et de soins des animaux à travers le Royaume-Uni.



N'oubliez pas que la MAJ hivernale est aussi disponible.

https://www.gamekyo.com/group_article60212.html

    posted the 12/03/2025 at 07:22 PM by negan
    link49 posted the 12/04/2025 at 07:03 AM
    J'ai jamais testé mais ça a l'ai pas trop mal.
