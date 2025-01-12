Après une absence de quelque temps, Two Point Museum continue d’enrichir son expérience de gestion de musée grâce à un crossover surprenant avec Cult of the Lamb. Cette nouvelle mise à jour gratuite intègre au musée des éléments et des mécanismes familiers issus du jeu de Massive Monster, créant ainsi un mélange intéressant entre deux styles très différents. Ce crossover arrive également alors que Cult of the Lamb fête son quatrième anniversaire, offrant ainsi au « Lamb » une nouvelle occasion de marquer les esprits au sein de la communauté des joueurs.
Dans cette nouvelle mise à jour, les joueurs de Two Point Museum peuvent créer leur propre « Museum Cult » au cœur même de leur musée. Au lieu de se contenter d’exposer des objets inspirés de Cult of the Lamb, ils peuvent désormais recruter des adeptes, collecter de la dévotion et accomplir des rituels pour développer leur secte.
L’un des moments forts de ce crossover est l’apparition de Ratau. Les terrains qui lui appartenaient autrefois sont désormais les vôtres pour continuer à développer votre foi, tout en débloquant davantage de contenu lié à l’univers de Cult of the Lamb.
La mise à jour intègre également des éléments familiers de Cult of the Lamb au système de gestion du musée, ajoutant une nouvelle dimension à une expérience axée sur la construction, la gestion et l’attraction de visiteurs. Cette combinaison apporte à Two Point Museum une dimension de contenu totalement différente tout en conservant intact l’esprit du jeu.
La mise a jour gratuite est disponible des maintenant.