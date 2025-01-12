L'événement D23 de Disney nous a offert une bande-annonce de Kingdom Hearts IV, et nous avons également eu droit à un petit indice de la part de Matt Groening, le créateur des Simpson.
Lors de l'événement, on lui a demandé s'il avait déjà pensé que le jeu The Simpsons: Hit & Run ferait son retour, et il a répondu : « Je pense que le jeu original va revenir sous une forme ou une autre. » Matt Selman, l’actuel showrunner, est rapidement intervenu pour ajouter « … ou pas », laissant entendre que Groening avait révélé quelque chose que Disney n’était pas encore prêt à rendre public pour le moment.
Les fans réclament depuis des années de pouvoir rejouer au jeu d’action-aventure de 2003, The Simpsons: Hit & Run, car bien qu’il s’agisse du 22e jeu des Simpson, lui et l'opus Xbox 360 ont particulièrement marqué les joueurs.
S'inspirant du format en monde ouvert de Grand Theft Auto, il a été créé en collaboration avec les scénaristes et les doubleurs de la série animée et mettait en scène la famille Simpson enquêtant sur un complot extraterrestre. Il est sorti sur PS2, Xbox et GameCube, suivi peu après d'une version PC.
Compilation de jeu vidéo