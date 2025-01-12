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Les Simpson : le jeu
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name : Les Simpson : le jeu
platform : Nintendo DS
editor : Electronic Arts
developer : Electronic Arts
genre : plates-formes
us release date : 11/30/2006
other versions : PlayStation 2 - PSP - Xbox 360 - PlayStation 3 - Nintendo Wii - Nintendo 3DS -
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Two Point Studios & Co
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name : Two Point Studios & Co
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screen name : tps
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official website : http://
creator : negan
creation date : 12/01/2025
last update : 08/15/2026
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The Simpsons : Hit And Run de retour ?


L'événement D23 de Disney nous a offert une bande-annonce de Kingdom Hearts IV, et nous avons également eu droit à un petit indice de la part de Matt Groening, le créateur des Simpson.

Lors de l'événement, on lui a demandé s'il avait déjà pensé que le jeu The Simpsons: Hit & Run ferait son retour, et il a répondu : « Je pense que le jeu original va revenir sous une forme ou une autre. » Matt Selman, l’actuel showrunner, est rapidement intervenu pour ajouter « … ou pas », laissant entendre que Groening avait révélé quelque chose que Disney n’était pas encore prêt à rendre public pour le moment.

Les fans réclament depuis des années de pouvoir rejouer au jeu d’action-aventure de 2003, The Simpsons: Hit & Run, car bien qu’il s’agisse du 22e jeu des Simpson, lui et l'opus Xbox 360 ont particulièrement marqué les joueurs.

S'inspirant du format en monde ouvert de Grand Theft Auto, il a été créé en collaboration avec les scénaristes et les doubleurs de la série animée et mettait en scène la famille Simpson enquêtant sur un complot extraterrestre. Il est sorti sur PS2, Xbox et GameCube, suivi peu après d'une version PC.

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    bourbon
    posted the 08/15/2026 at 04:56 PM by negan
    comments (8)
    negan posted the 08/15/2026 at 04:59 PM
    J'aimerais avoir une grosse compilation avec pas mal de jeu Simpson, a l'image de la Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection
    Compilation de jeu vidéo
    shinz0 posted the 08/15/2026 at 05:12 PM
    Je veux un remake ou remaster de Les Simpson, le jeu
    dooku posted the 08/15/2026 at 06:28 PM
    Oui une compile suer idee
    biboufett posted the 08/15/2026 at 08:01 PM
    vraiment un super jeux, je l'ai adoré à sa sortie
    sardinecannibale posted the 08/15/2026 at 08:43 PM
    Si c'est pour subir la censure de notre époque, non merci.
    bladagun posted the 08/15/2026 at 08:44 PM
    Trop de bon souvenir je savais pas qu'il avait marqué d'autre joueur avant ces rumeurs de remake
    hatwa posted the 08/15/2026 at 08:48 PM
    Excellent jeu de l'ère 128bits, surtout apres pas mal de jeux Simpsons catastrophiques. Un remake qui élargit/relie les zones serait genial, sans trop toucher au moteur graphique qui reste potable
    zekk posted the 08/15/2026 at 09:24 PM
    Ça serait trop bien !
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