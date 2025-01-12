Argonaut Games a annoncé « Croc 2 : Kingdom of the Gobbos », une version remastérisée de la suite de « Croc : Legend of the Gobbos ». Le jeu est en cours de développement pour Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et PC via Steam et GOG.
Cette version remasterisée de Croc 2 intègre des visuels rehaussés ainsi que des améliorations de qualité de vie pour moderniser l’expérience sans changer l’identité du jeu original. La grande nouveauté réside dans l’ajout d’un triple saut dans le gameplay de Croc.