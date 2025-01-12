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Croc : Legend of Gobbos
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name : Croc : Legend of Gobbos
platform : PC
editor : N.C
developer : Argonaut Games
genre : plates-formes
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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Two Point Studios & Co
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name : Two Point Studios & Co
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screen name : tps
url : http://www.gamekyo.com/group/tps
official website : http://
creator : negan
creation date : 12/01/2025
last update : 08/02/2026
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articles : 11
visites since opening : 57374
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Un remastered pour Croc 2 : Kingdom of the Gobbos


Argonaut Games a annoncé « Croc 2 : Kingdom of the Gobbos », une version remastérisée de la suite de « Croc : Legend of the Gobbos ». Le jeu est en cours de développement pour Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et PC via Steam et GOG.

Cette version remasterisée de Croc 2 intègre des visuels rehaussés ainsi que des améliorations de qualité de vie pour moderniser l’expérience sans changer l’identité du jeu original. La grande nouveauté réside dans l’ajout d’un triple saut dans le gameplay de Croc.



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    escobar, natedrake
    posted the 08/02/2026 at 05:40 PM by negan
    comments (4)
    natedrake posted the 08/02/2026 at 06:08 PM
    Ah voilà une news qui fait plaisir, j'ai jamais fait ce deuxième opus. Merci Negan.
    negan posted the 08/02/2026 at 07:39 PM
    natedrake De rien
    hatwa posted the 08/02/2026 at 07:43 PM
    Excellente nouvelle, les épisodes numero 2 sont parfois oubliés (coucou Medievil 2). Maintenant, qu'ils fournissent egalement les versions GBC du 1 et 2 pour un rattrapage total!
    shadowmarshal posted the 08/02/2026 at 08:16 PM
    J’aimais bcp la démo du 1 sur PS1 à l’époque des CD de démos vendus dans les magazines. À défaut d’avoir le jeu, j’ai fais la démo pleins de fois. De bon souvenirs. Envie d’acheter le 1 remaster et le 2 au passage .
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