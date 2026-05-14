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Stranger Than Heaven
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name : Stranger Than Heaven
platform : PC
editor : Sega
developer : Sega
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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Yakuza Series
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name : Yakuza Series
title : RGG Team
screen name : rgg
url : http://www.gamekyo.com/group/rgg
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 05/14/2026
last update : 07/24/2026
description : L'actualité et bien plus sur la franchise Yakuza de Ryū ga Gotoku Studio.
tags : sega ryu ga gotoku studio
articles : 7
visites since opening : 21665
subscribers : 3
bloggers : 1
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Stranger Than Heaven : un trailer de gameplay en attendant la Gamescom


Ryū ga Gotokū Studio dévoile de nouvelles séquences de combat pour Stranger Than Heaven à travers un trailer nous transportant dans cinq villes et époques du Japon. Par ailleurs, pour les plus curieux, un live a été organisé sur la chaîne YouTube du studio où l’on peut découvrir davantage de gameplay, joué et commenté par Anju Inami qui a notamment prêté sa voix au personnage de Chitose Fujinomiya dans Like a Dragon: Infinite Wealth.

Confirmant sa présence à la Gamescom, Stranger Than Heaven sortira le 15 janvier 2027 sur PS5, Xbox Series, et Pc tout en étant disponible day one sur le Xbox Game Pass pour les abonnés Ultimate.



https://www.youtube.com/watch?v=Mqlv8UCSYpY
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    posted the 07/24/2026 at 03:55 PM by yanssou
    comments (1)
    rogeraf posted the 07/24/2026 at 04:01 PM
    Pour info, La gamescom Opening Night Live ouvrira les festivités le mardi 25 août 2026 à 20 heures. Le spectacle sera animé par Geoff Keighley pour pas changer
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