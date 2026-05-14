Ryū ga Gotokū Studio dévoile de nouvelles séquences de combat pour Stranger Than Heaven à travers un trailer nous transportant dans cinq villes et époques du Japon. Par ailleurs, pour les plus curieux, un live a été organisé sur la chaîne YouTube du studio où l’on peut découvrir davantage de gameplay, joué et commenté par Anju Inami qui a notamment prêté sa voix au personnage de Chitose Fujinomiya dans Like a Dragon: Infinite Wealth.
Confirmant sa présence à la Gamescom, Stranger Than Heaven sortira le 15 janvier 2027 sur PS5, Xbox Series, et Pc tout en étant disponible day one sur le Xbox Game Pass pour les abonnés Ultimate.