name : Two Point Museum
platform : PC
editor : Sega
developer : Two Point Studios
genre : simulation et gestion
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
Two Point Studios
name : Two Point Studios
title :
screen name : tps
url : http://www.gamekyo.com/group/tps
official website : http://
creator : negan
creation date : 12/01/2025
last update : 02/13/2026
description : .
tags :
articles : 3
visites since opening : 10671
subscribers : 1
bloggers : 1
Two Point Zooseum se date sur NS2






Déjà disponible depuis quelques mois sur PC, Xbox et PlayStation, le contenu Zooseum de Two Point Museum se date enfin sur Nintendo Switch . C'est donc le 17 février que sortira le DLC au prix de 10.99 Euros


Zooseum est le deuxième DLC payant pour Two Point Museum. Un DLC plus grand et plus long que tout ce qu'a sorti Two Point Studios jusqu'à maintenant Two Point Museum: Zooseum comprend :

- Un nouvel emplacement de musée à créer dans le magnifique parc Silverbottom.

- Un nouveau type d'expert en faune sauvage.

- Une carte d'expédition inexplorée à découvrir : les îles Farflung.

- Plus de 40 expositions sur la faune sauvage à sauver : avec des animaux de terrarium et d'habitat, petits et grands.

- Une nouvelle campagne cinq étoiles

- De nouveaux articles adorables pour la boutique de cadeaux

- De nouveaux articles pour l'atelier, y compris des présentoirs interactifs

- De nouveaux articles thématiques, des objets utilitaires pratiques et des décorations sur le thème de la faune sauvage

- Deux nouvelles salles liées aux animaux : Habitat et Bien-être animal
    posted the 02/13/2026 at 07:01 PM by negan
