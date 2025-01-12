Déjà disponible depuis quelques mois sur PC, Xbox et PlayStation, le contenu Zooseum de Two Point Museum se date enfin sur Nintendo Switch . C'est donc le 17 février que sortira le DLC au prix de 10.99 Euros
Zooseum est le deuxième DLC payant pour Two Point Museum. Un DLC plus grand et plus long que tout ce qu'a sorti Two Point Studios jusqu'à maintenant Two Point Museum: Zooseum comprend :
- Un nouvel emplacement de musée à créer dans le magnifique parc Silverbottom.
- Un nouveau type d'expert en faune sauvage.
- Une carte d'expédition inexplorée à découvrir : les îles Farflung.
- Plus de 40 expositions sur la faune sauvage à sauver : avec des animaux de terrarium et d'habitat, petits et grands.
- Une nouvelle campagne cinq étoiles
- De nouveaux articles adorables pour la boutique de cadeaux
- De nouveaux articles pour l'atelier, y compris des présentoirs interactifs
- De nouveaux articles thématiques, des objets utilitaires pratiques et des décorations sur le thème de la faune sauvage
- Deux nouvelles salles liées aux animaux : Habitat et Bien-être animal