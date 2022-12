Histoire : Après les évènements d'Avengers : Endgame et de Thor: Love and Thunder, les Gardiens de la Galaxie malgré la recherche inespérée de Gamora, sont sur le point de vivre une aventure spatiale où ils vont devoir combattre à nouveau Ayesha, la prêtresse des Souverains. Les Gardiens feront également face au créateur de Rocket, le Maître de l'évolution, qui fait tout pour le récupérer, ils devront aussi devoir défier Adam Warlock, la création surpuissante d'Ayesha.

Compositeur John Murphy :

28 jours plus tard de Danny Boyle

Sunshine de Danny Boyle

28 semaines plus tard de Juan Carlos Fresnadillo

Kick-Ass de Matthew Vaughn

The Suicide Squad de James Gunn



Casting :

* Chris Pratt : Peter Jason Quill / Star-Lord

* Zoe Saldana : Gamora

* David Bautista : Drax le Destructeur

* Karen Gillan : Nébula

* Pom Klementieff (VF : elle-même) : Mantis

* Vin Diesel : Groot (voix)

* Bradley Cooper : Rocket (voix)

* Maria Bakalova : Cosmo (voix)

* Sean Gunn : Kraglin Obfonteri / Rocket (capture de mouvement)

* Will Poulter : Adam Warlock

* Elizabeth Debicki : Ayesha, la prêtresse des Souverains

* Chukwudi Iwuji : le Maître de l'évolution

* Sylvester Stallone : Stakar Ogord

* Michael Rosenbaum : Martinex T'Naga

* Ving Rhames : Charlie-27

* Stephen Blackehart : Steemie (caméo)





♾ Durée : 146 minutes

James Gunn rempile (pour peut-être ce qui sera sont dernier film Marvel avant un bon moment, voir news DCU). Les Gardiens de la Galaxie 3 sortiront le 3 mai 2023.