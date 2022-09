Splatoon (スプラトゥーン, Supuratūn) est un jeu vidéo de tir en vue à la troisième personne, par Nintendo - Le joueur incarne un « Inkling » qui peut se transformer en humanoïde (notamment pour tirer) ou en calamar pour se déplacer plus rapidement dans l'encre.

Le jeu est un jeu de tir en vue à la troisième personne en équipe jouable jusqu'à huit joueurs en quatre contre quatre (un par console).

ps: Je viens de faire le unboxing de la switch oled collector de Splatoon 3,

Pour ceux que ça intéresse , le jeu sort le 9 septembre:



COlDY

P!NGUi GAM!NG

Et vous, avez-vous déjà pu vous essayer à un jeu? Que pensez-vous de cette license de façon général? C'est la tout première fois que joue à Splatoon pour ma part, et j'en ressort avec une sensation mitigée, mais qui mériterait approfondissement (à voir pour la partie solo par exemple ou sur de plus grandes maps en ligne). Je pense donc au final me laisser tenter à la sortie — En conséquence, je posterais une ou deux vidéos qui compléterons celle d'aujourd'hui