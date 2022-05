Nous voilà donc face au Roi de l’île Crache-Feu:de Hisui paré de son pelage d’or. Le Baron, garant du volcan, ne semble plus tout à fait lui-même. Pour tenter de l’aider à retrouver la raison, nous allons devoir l’affronter dans un combat enflammé! Mais avant d’en arriver là, nous allons obtenir l’aide d’une toute nouvelle monture pour surfer sur les océans et pouvoir ainsi à présent expérimenter la.............................................* PREMIER OBJECTIFADHERENTS*

Pour ceux que ça intéresserait: Metascore du jour 83 et User Score 8.2.

De nouvelles aventures nous attendent à chaque épisode de Légendes Pokémon Arceus sur NintendoSwitch OLED ! Explorons ensemble la région de Hisui (ancienne terre de Sinnoh). Les nouveaux épisodes seront à présent tous accompagné de musiques arrangées et d'une ambiance lo-fi concocté par mes soins.

posted the 05/01/2022 at 01:34 PM by coldy