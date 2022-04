Dans ce nouvel épisode de Pokémon Légendes Arceus en mode portable sur Nintendo Switch OLED, nous commençons directement par un combat d’importance face au Pokémon Monarque: Fragilidy (forme Hisui). Au cours de cette vidéo, nous irons également en ville pour débloquer l'accès à une toute nouvelle zone et j'en profite d’ailleurs au passage pour vous montrez en quoi consiste la fonctionnalitée qui permet de relâcher des pokémons et de pouvoir ainsi obtenir des récompenses en conséquence (dans ce jeu, cela à son utilité). Puis, pour finir, nous explorerons de long en large la côte Lazuli..............................................* PREMIER OBJECTIF 151 DRESSEURS ADHERENTS*

• CHAPITRES : 00:00 intro 01:14 début de l’épisode 05 : lili & lazuli 09:20 pokédex et améliorations /exploration 14:28 où trouver tortipouss sur legends pokémon arceus ? 15:52 nouvelle zone et fusion ? 19:38 côtes lazuli 29:55 tout au bout de la côte lazuli 32:14 cabane mystère ? 33:35 avis final? /informations 34:43 flashforward lo-fi /apparition d'un monstre aquatique

Who likes this ?

posted the 04/23/2022 at 10:17 AM by coldy