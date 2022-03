> Rune Factory 5 vient d'ailleurs également de sortir et j'ai déjà tourné une vidéo unboxing qui arrive

En ce beau dimanche de printemps (ça dépend de où vous habitez me direz-vous), comment allez-vous donc mettre à profit votre temps libre? Quel jeu-vidéo aura votre grâce? Peut-être le tout récent Kirby et le monde oublié qui se prête très bien à une session détente...Sur la version d'essai en elle-même (trois premiers stages & premier boss), voici mon avis : Je m’attendais honnêtement à un monde ouvert et au final ce n’est pas le cas, en revanche de très bonnes idées sont à retenir et un visuel des plus jolie avec un vrai poffinage sur les détails, ainsi qu’une excellente ambiance (au poil pour la saison estivale qui arrive). Le jeu marque clairement la différence au niveau qualitatif avec d’autres jeux sortie récemment sur cette console, doté de son univers particulier, coloré et ludique (article précédent du test:).