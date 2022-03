▻ Épisode 4

Certains d'entres-vous ont déjà du finir (ou abandonner) le jeu à cette heure-ci, et peut être que d'autres se tatent encore?En tout cas, ce qui est certain c'est que nous continuons cette aventure ensemble dans ce nouvel épisode deNous allons découvrir ensemble la Seconde Map:(la troisième map est déjà prévue pour le prochain épisode, histoire que vous puissiez voir les différences qu'il y a entres toutes). C'est donc, tout en parcourant et explorant où le vent d'Étourvol nous portes, que nous allons rencontrer une mamie âgé de quasi cent années, qui nous amèneras par la force des choses à combattre le roi du marais:En parallèle, je vous détails un peu les différentesrécentes, vous partage quelques autres infos sur le jeu; obtention d'une deuxième, capture d'un nouveau(je vous indique comment vous pouvez vous aussi l'obtenir) et tout un tas d'autres choses au programme!00:00 Intro03:18 Le Marais Carmin10:32 Un Morceau Manquant (ruine)12:32 Tritosor Shiny14:03 Point sur les Maj & la 9G / Le Gang des détrousseuses26:54 Un ours mal léché (Ursaking) /Nouvel Monture37:29 Le Mystère Zarbi40:13 Apparition Massive de Pokémon45:56 Obtenir un Ponyta Shiny49:42 Apparition du Ponyta Shiny (capture)53:19 Amulettes (village)55:01 Aperçu des Failles Spatio Temporelle57:55 Bonus: Code Cadeau MystèreNous verrons essentiellement un combat contre un nouveau Monarque et la découverte d'une nouvelle map:certains navigateurs ne prennent pas en charge l’incrustation de la vidéo en 1080p, je vous redirige directement sur youtube pour accéder à cette option.------* PREMIER OBJECTIF