est unsortie sur Switch au courant de l'été 2021 (et un peu plus tard sur Smartphone et tablette). Le jeu se joue à 5 contre 5 dans une arène avec 5 cibles de chaque côté, où il faudra y marquer des points avec le Pokémon que vous incarner. Faite monter des niveaux, puis évoluer en capturant des Pokémons sauvages pour obtenir des points qui vous serviront à marquer chez l'adversaire -Je vous présente deux des trois derniers Pokémon sorties récemment, à savoir Dracolosse et Exagide en mode nomade sur Nintendo Switch OELD, je vous partage également au passage deux trois petites astuces et mon ressentis actuel sur le jeu et ses mises à jours. Je finirais cette vidéo test sur une game en jouant Flambusard que je maitrise bien mieux.00:00 Intro00:23 Boutiques & Options04:50 On joue Dracolosse (nouveau)18:53 On joue Exagide (nouveau)31:05 On Joue Flambusard42:43 Bonus: Les Events et l’ArgentVoyez-vous une différence depuis la sortie et les dernière mise à jour? Quels Pokémon préférez-vous jouez? Quels Pokémons aimeriez-vous pouvoir Jouez?-- N'hésitez pas à partagez ici vos code-ami, pour jouer aux jeux ensemble!------