▻ Cela fait quelques jours que les remakes de Pokémon Diamant et Perle sont sorties. Nombreux ont étaient les gamers et fans de Pokémon à décrié ces Remakes, notamment pour le peu de contenues ajoutés et des graphismes qui nous servent le minimum syndicale. Certains d'entre-vous (tout comme moi), on du (malgré leurs appropries de départ) tenter tout de même l'aventure, ne serais que parce que Pokémon est une de leur licence préféré et qu'ils se disent que c'est toujours bon à prendre pour se détendre, ou encore parce qu'ils espèrent (encore) être surpris une fois en mains.- Pour ce deuxième épisode surque j'ai pu tourner en compagnie de Anatzuki, vous pourrez découvrir le premier combat d'arène en simultané sur les deux versions du jeu.Au-préalable (pendant que Anatzuki me rejoins), je vous explique en détails les règles inspiré duque nous allons nous imposer à partir de maintenant pour corser la difficulté de notre aventure et y rajouter de l'intérêt / Aussi, sur ma route, il est possible que je fasse l'acquisition tout à fait fortuite des Pokémons fabuleux:(je vous explique dans la vidéo comment les obtenir) -Sur:/ À la fin de cette épisode, un combat en local versus s'engage entre ANATZUKi et COlDY00:00 Intro00:56 Explication du Nuzlocke Challenge05:55 La création de boite Pokémon07:23 Je complète ma Team avec un sixième Pokémon09:53 Gaston nous rejoints!11:37 Première Arène en Simultanée13:56 Le Champion de Charbourg20:35 L'Aventure Continue! ( Route 204 )21:40 Que faire une fois retourné à Féli-cité ?22:09 Premier combat en Double sur Pokémon Diamant étincelant !24:15 Boite PC à distance sur Pokémon Diamant étincelant et Perle Scintillante25:12 Déco Capsule26:44 Plumesec nous rejoints!30:59 Belle nous rejoints!33:10 Arrivé à Floraville33:23 Obtention de Mew et Jirachi sur Pokémon Diamant étincelant et Perle Scintillante36:30 Baies et obtention de l'arrosoir sur Pokémon diamant et perle38:18 Parc éolien Pokémon Diamant étincelant et Perle Scintillante38:40 Où trouver Mustébouée ?39:55 Pamela nous rejoints !40:46 Chaglam sur Pokémon Diamant étincelant Pokémon Perle Scintillante42:15 Préparation pour le combat versus43:46 En route pour la salle union44:40 Le Combat des Titans! (ou presque…)57:10 Échange forcé / Le Choix du Gagnant!58:29 Échange Pokémon dans Pokémon Diamant étincelant / Pokémon Perle ScintillanteNous continuons notre route en direction du deuxième badge, toujours soumis aux même règles inspirés du Nuzlocke challenge que nous avons mis en place. Très bientôt, sur notre chemin, nous devrions pouvoir débloqué une fonctionnalité pour que notre compagnon pokémon nous suivent partout dans notre aventure/ D'autres fonctionnalités également seront débloqués, comme la possibilité de jouer en multi-joueurs COOP dans des sous-terrains qui regorgent deet deà se "partager"!: Pour la sortie des remakes de, je vous présente aussi ce week-end sur ma chaine perso (), le unboxing de la version dual pack et comparatif sur les différents modèles de: