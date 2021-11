Pour ce premier épisode suren compagnie de, vous découvrirez le tout début du jeu, le choix de leur starter, leur toute première capture respective (une de leur mission en file rouge est de compléter le pokédex à deux en coopération). Tandis-que Anatzuki s'occupera de compléter le Pokédex (et de trouver son chemin...), CoIdy, lui, partagera avec vous la découverte du jeu et son analyse en temps réel sur celui-ci -00:00 Intro00:12 Présentation du jeu et des 2 joueurs01:11 Professeur Sorbier: Quel est ton Nom?02:37 Le début de l’Histoire06:57 L’Aventure Commence!08:23 Choix du STARTER!13:13 En route pour Littorella15:51 Acquisition du Pokédex17:14 Shopping et petit tour du pâté de maison20:50 Casquette sur la tête21:53 Notre première vrai capture! - Crikzik24:10 Un combat qui donne le-tourmi28:10 Féli-Cité32:26 Acquisition POKÉ-MONTRE! /Et d’un Lixy pour Anatzuki34:57 Acquisition de la Canne à Pêche!35:35 Magimagicarpeeeee….38:44 Rival Niels veut se Battre!41:53 Première ÉVOLUTION!42:43 Rencontre avec John Snow dans la caverne de Charbourg45:09 Charbourg /Où est le Champion?45:48 À la recherche du Champion de Charbourg dans la mine…48:19 Mission Complete: Dans l’arène!48:45 Bonus: Mais où est Anatzuki?Nous nous retrouvons ensemble pour défier la première Arène, si nous parvenons tout deux à nous en défaire, nous nous retrouverons pour un duel de Dresseurs -/ Dans cet épisode, sera également mis en place, des règles personnels imposés et inspiré du, pour ainsi corser d'avantage l'aventure en coop et la rendre toujours plus attrayante!(sachez que des fonctionnalités multi-joueurs intégré aux jeux seront débloqué à un moment de l'aventure): Pour la sortie des remakes de, je vous présente aussi sur ma chaine perso (), le unboxing de la version dual pack et comparatif sur les différents modèles de: https://www.youtube.com/channel/UCb7F3g29uoDpU0SUjmCJkzQ------