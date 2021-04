Salut Gamekyo, Après le bon plan proposé à 46.90€ chez Carrefour (avec 10e en bons d'achats) il y a quelques jours, une autre grande enseigne de la distribution propose un tarif des plus compétitifs pour la version PS4 et X1 de REVILLAGE. La version PS4 à 46€ (soit 0.90cts) moins chère que l'offre Carrefour : https://www.e.leclerc/fp/resident-evil-village-ps4-5055060902004?cref=om_aff_awin_Ban_8463_2020-12-08-op-remise-30-awin_291559_128327&awc=15135_1619425681_bbf37f1c69d917d7a5922896309c9539&utm_source=Affiliation_Awin_291559&utm_medium=leclerc&utm_campaign=Editorial%20Content&utm_content=291559 La version X1 au même prix à 46€ : https://www.e.leclerc/fp/resident-evil-village-xbox-series-5055060974032?cref=om_aff_awin_Ban_8463_2020-12-08-op-remise-30-awin_291559_128327&awc=15135_1619425713_9f62dde7dfa404e5de81ae9a65006d15&utm_source=Affiliation_Awin_291559&utm_medium=leclerc&utm_campaign=Editorial+Content&utm_content=291559 La version PS5, un poil plus cher mais à très bon prix à 49.99€ : https://www.e.leclerc/fp/resident-evil-village-ps5-5055060952719?cref=om_aff_awin_Ban_8463_2020-12-08-op-remise-30-awin_291559_128327&awc=15135_1619425740_6d0821cafabe22d550653ab65b08efd5&utm_source=Affiliation_Awin_291559&utm_medium=leclerc&utm_campaign=Editorial+Content&utm_content=291559 La versions XSX n'est pas concernée par cette offre....il faudra vous tourner vers les sites de vente en ligne mais les prix sont fluctuants (allant de 55 à 60).

Who likes this ?

posted the 04/26/2021 at 08:27 AM by ninjah