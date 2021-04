Bonjour à tous et à toutes, pour ce cinquième épisode test et découverte en format Let's Play! de Pokémon Épée, et plus précisément de la seconde extension de celui-ci se trouvant àCombat et tentative de Capture de, puis nous continuerons la quête principal pour trouver le fidèle destrier du Seigneur des récoltes:00:12 Flashback (épisode précédent)00:24 Début de l’épisode 5: « La Capture du Dernier Titan & L’apparition d’un fidèle Destrier! »00:58 Début du Combat de TITAN!04:54 Retour à la Base06:38 À la recherche du Chef du village11:41 SYLEVEROY nous parle14:47 En Quête du Champ Gelé15:19 On Plante sa Carotte!17:48 Combat contre BLIZZEVAL!21:44 On fabrique les Rênes de l’unité25:26 Les Sommets de Couronneige!https://youtu.be/otOZx2SBSk4https://youtu.be/RTp0YvsVg1Ehttps://youtu.be/pOlN1j0dVE8https://youtu.be/fNkESN1D3h0------