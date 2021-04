Bonjour à tous et à toutes, pour ce quatrième épisode test et découverte en format Let's Play! de Pokémon Épée, et plus précisément de la seconde extension de celui-ci se trouvant àNous allons tenter de percer les mystères des temples immémoriaux! Notre quête démarre avec la recherche d'une. et nous mènera à desAntiques! Plus loin nous verrons aussi comment trouver lesde la légendes de Couronneige...00:14 Intro01:29 Comment obtenir une Pierre Stase?03:16 Premier TEMPLE!09:43 Comment Obtenir le Pokémon de la seconde énigme ?11:07 Deuxième TEMPLE!14:20 Troisième TEMPLE et solution de l’énigme (CHEATCODE de CAPTURE INSIDE!)22:16 Retour à la Base à Dhilan23:29 En Quête du TEMPLE Caché et des Jumeaux de la Légende!24:58 TROUVÉ! (Un choix crucial)https://youtu.be/otOZx2SBSk4https://youtu.be/RTp0YvsVg1Ehttps://youtu.be/pOlN1j0dVE8------