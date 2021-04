Épisode 3:



Bonjour à tous et à toutes, pour ce troisème épisode test et découverte en format Let's Play! de Pokémon Épée, et plus précisément de la seconde extension de celui-ci se trouvant à: Nous nous retrouvons directement devant leà Couronneige où un triode GALAR va faire son apparition lors d'une cinématique. Nous allons ensuite les pourchasser pour pouvoir les capturés et rétablir l'équilibre! Puis en cours de partie nous allons rencontré lehttps://youtu.be/otOZx2SBSk4https://youtu.be/RTp0YvsVg1E---------.Si vous êtes aussi passionné par les monstres de poches ou l'univers du, rejoignez notreVotre fil d'actualité Youtube recevra toutes nos nouvelles vidéos Test, Let's Play et News sur Pokémon et tout autres jeux en rapport avec l'univers Monstres.*OBJECTIFADHERENTS* (On y croit- Il n'est jamais trop tard pour embraser votre nouvelle carrière de Dresseur et nous rejoindre, chérissez vos créatures amis et devenez Maître des Monstres en notre compagnie!