/Épisode 02:



/Épisode 01:

https://youtu.be/otOZx2SBSk4

Bonjour à tous et à toutes, pour ce deuxième épisode test et découverte en let's play de Pokémon épée, et plus précisément de la seconde extension de celui-ci se trouvant à: Arrivé au Hameau Gelé, découverte de notre camp de base choisis par Dhilan, Obtention de Manuscrits de légendes, obtention d'une nouvelle tenue d'exploration et nous partirons pour finir sur les mystérieuses Traces d'un Pokémon Secret (Légendaire Inside): Attaques d'un TRIO D'OISEAUX LÉGENDAIRES FORMES GALAR, Puis nous irons sur les Traces du Pokémon Roi de Couronneige, tout en cherchant à résoudre les énigmes des temples ancestraux!---------