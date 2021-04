Bonjour à tous et à toutes, pour ce nouveau test découverte en let's play de Pokémon épée et plus précisément de la seconde extension de celui-ci se trouvant à: Arrivé dans la, la rencontre de nouveau protagoniste, puis après une petite ballade dans les alentours nous nous retrouvons auCette expédition nous mènera pour finir à la rencontre d'un Pokémon, que nous allons tenter de capturer!/Dans l'Épisode 2: Arrivé au,découverte de notrechoisis par Dhilan, Obtention de, obtention d'uneet nous partirons pour finir sur les mystérieuses Traces d'un---------

Who likes this ?

posted the 04/03/2021 at 10:44 AM by coldy