Salut la commu !
Pour tous les fans de Pokémon, ce free-to-play (qui n'est pas un gacha) vient de sortir sur consoles PS5, Xbox et PC (semaine prochaine sur mobile).
Étant en fan de la 1ere heure de l'univers Pokémon (et malheureusement très déçu de ce que devient la licence...), je peux vous dire que j'aime beaucoup ce Aniimo ! (Creatures magnifiques, beaux environnements, OST agréable, ...)
N'hésitez pas à l'essayer, j'espère que j'aurai pu le faire découvrir à quelques membres de la communauté Gamekyo
Mon UID si jamais : 208000131357
Bonne journée !
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posted the 09/16/2026 at 11:38 AM by nemaydu69
Il n'ont pas de dev kit switch2.
Le jour où le business des cartes commencera à être en danger, là peut-être que Pokémon aura un problème. Mais pour l’instant, Game Freak vend des millions de jeux avec des coûts de dev qui ont pas l’air délirants derrière. Les caisses sont pleines à craquer.
Et pour The Pokémon Company, c’est encore pire. Ça appartient à Nintendo, Game Freak et Creatures. Donc ils gagnent sur les jeux ET sur tout ce qui tourne autour de Pokémon. Pourquoi tu veux qu’ils changent quoi que ce soit ? Si vraiment ils avaient voulu faire évoluer la formule et mettre beaucoup plus de moyens dans les jeux, ça ferait longtemps que ce serait fait.
Game Freak, c’est à peine 200 personnes hein. Et ces 200 personnes font pas que Pokémon. T’as une partie qui bosse sur Beast of Reincarnation, ils font aussi du mobile avec Ame no Chi Hare Onna qui arrive, et derrière t’as encore Pandoland, Pocket Card Jockey / Solitiba et plein de petites licences qu’on connaît à peine chez nous.
Donc sur les 200, t’en as clairement pas 200 focus à 100 % sur Pokémon. Et quand tu vois tout ce qu’ils sortent à côté, t’as probablement une équipe Pokémon bien plus petite qu’on pourrait l’imaginer vu la taille de la licence.
Et on parle de Pokémon quoi. Une des licences les plus rentables de l’histoire, tous médias confondus.
À un moment, s’ils fonctionnent comme ça depuis des années et que derrière ça continue de vendre par palettes, ils ont juste aucune raison économique de changer.
Tout le reste est jouable sans mettre un centime, aucun monstre n'est payant. Après on vera à l'avenir mais pour l'instant c'est comme ça.
Puis franchement, vu la qualité du jeu, ça vaut le coup de mettre quelques euros si on kiffe, ne serait-ce que pour soutenir le développeur
https://www.gameblog.fr/jeu-video/ed/news/pokemon-like-aniimo-jeu-gratuit-dispo-723084
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