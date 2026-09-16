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nemaydu69
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Aniimo est dispo ! Très prometteur !
Salut la commu !

Pour tous les fans de Pokémon, ce free-to-play (qui n'est pas un gacha) vient de sortir sur consoles PS5, Xbox et PC (semaine prochaine sur mobile).

Étant en fan de la 1ere heure de l'univers Pokémon (et malheureusement très déçu de ce que devient la licence...), je peux vous dire que j'aime beaucoup ce Aniimo ! (Creatures magnifiques, beaux environnements, OST agréable, ...)

N'hésitez pas à l'essayer, j'espère que j'aurai pu le faire découvrir à quelques membres de la communauté Gamekyo

Mon UID si jamais : 208000131357

Bonne journée !
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    posted the 09/16/2026 at 11:38 AM by nemaydu69
    comments (14)
    alucardhellsing posted the 09/16/2026 at 11:54 AM
    kaosium posted the 09/16/2026 at 12:16 PM
    Je vais l'essayé demain.
    xylander posted the 09/16/2026 at 12:58 PM
    Je vais l'essayer par curiosité.
    shuntaro posted the 09/16/2026 at 01:00 PM
    Vivement une version Switch 2 d'Aniimo ! Histoire que Gamefreak ait honte d'être incapable de sortir un Pokémon digne
    cyr posted the 09/16/2026 at 01:08 PM
    shuntaro aucune chance....deja avec palword il sont monté au créneau....
    Il n'ont pas de dev kit switch2.
    shuntaro posted the 09/16/2026 at 02:05 PM
    cyr Mais ça doit bien remonter à leurs oreilles les Critiques. Soit ils ont de l'honneur et se bouge le cul, soit il accepte d'être paresseux et incapable
    nemaydu69 posted the 09/16/2026 at 02:35 PM
    shuntaro On est d'accord ! Ces fainéants...
    mck posted the 09/16/2026 at 06:15 PM
    shuntaro Ils en ont rien à faire. La hype Pokémon, je pense qu’elle a même jamais été aussi grosse, surtout avec les cartes.

    Le jour où le business des cartes commencera à être en danger, là peut-être que Pokémon aura un problème. Mais pour l’instant, Game Freak vend des millions de jeux avec des coûts de dev qui ont pas l’air délirants derrière. Les caisses sont pleines à craquer.

    Et pour The Pokémon Company, c’est encore pire. Ça appartient à Nintendo, Game Freak et Creatures. Donc ils gagnent sur les jeux ET sur tout ce qui tourne autour de Pokémon. Pourquoi tu veux qu’ils changent quoi que ce soit ? Si vraiment ils avaient voulu faire évoluer la formule et mettre beaucoup plus de moyens dans les jeux, ça ferait longtemps que ce serait fait.

    Game Freak, c’est à peine 200 personnes hein. Et ces 200 personnes font pas que Pokémon. T’as une partie qui bosse sur Beast of Reincarnation, ils font aussi du mobile avec Ame no Chi Hare Onna qui arrive, et derrière t’as encore Pandoland, Pocket Card Jockey / Solitiba et plein de petites licences qu’on connaît à peine chez nous.

    Donc sur les 200, t’en as clairement pas 200 focus à 100 % sur Pokémon. Et quand tu vois tout ce qu’ils sortent à côté, t’as probablement une équipe Pokémon bien plus petite qu’on pourrait l’imaginer vu la taille de la licence.

    Et on parle de Pokémon quoi. Une des licences les plus rentables de l’histoire, tous médias confondus.

    À un moment, s’ils fonctionnent comme ça depuis des années et que derrière ça continue de vendre par palettes, ils ont juste aucune raison économique de changer.
    nemaydu69 posted the 09/16/2026 at 06:44 PM
    mck c'est justement ça le problème, les jeux Pokemon ne sont plus créer avec passion depuis des années mais seulement pour la thune... Du coup, je suis ravi qu'il y ai d'autres studios pour créer ce genre de jeux et réaliser certains de mes rêves de gosses
    newtechnix posted the 09/16/2026 at 07:14 PM
    Le principal reproche d'Aniimo est celui d'un modèle économique gacha trop invasif, qui fait qu'il est difficile d'apprécier l'expérience de manière totalement gratuite.
    shuntaro posted the 09/16/2026 at 07:40 PM
    mck nemaydu69 j'espère qu'ils finiront par se sortir les doigts
    nemaydu69 posted the 09/16/2026 at 09:09 PM
    newtechnix Pas du tout, le gacha c'est uniquement pour du cosmétique.
    Tout le reste est jouable sans mettre un centime, aucun monstre n'est payant. Après on vera à l'avenir mais pour l'instant c'est comme ça.

    Puis franchement, vu la qualité du jeu, ça vaut le coup de mettre quelques euros si on kiffe, ne serait-ce que pour soutenir le développeur
    newtechnix posted the 09/16/2026 at 10:02 PM
    nemaydu69 ce n'est pas moi qui l'affirme

    https://www.gameblog.fr/jeu-video/ed/news/pokemon-like-aniimo-jeu-gratuit-dispo-723084 />
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