Salut la commu !Pour tous les fans de Pokémon, ce free-to-play (qui n'est pas un gacha) vient de sortir sur consoles PS5, Xbox et PC (semaine prochaine sur mobile).Étant en fan de la 1ere heure de l'univers Pokémon (et malheureusement très déçu de ce que devient la licence...), je peux vous dire que j'aime beaucoup ce Aniimo ! (Creatures magnifiques, beaux environnements, OST agréable, ...)N'hésitez pas à l'essayer, j'espère que j'aurai pu le faire découvrir à quelques membres de la communauté GamekyoMon UID si jamais : 208000131357Bonne journée !