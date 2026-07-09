Aujourd’hui je vous parle d’un jeu que j’attendais énormément puisqu’il s’agit du spin-off d’une série qui m’a beaucoup marqué : A Plague Tale.
Sérieusement les deux premiers jeux m’ont mis une claque. Innocence était mon GOTY 2019 : l’histoire, les personnages, l’ambiance, l’originalité de l’univers, j’ai été happé direct.
J’espérais que Resonance soit aussi fort sur ces aspects et je sais que beaucoup de monde hésitait entre la hype et le doute quand ce spin-off a été annoncé. Personnellement j’avais un peu peur de l’ambiance “pirate” aperçue dans les trailers, même si des passages sombres et plus horrifiques me plaisaient beaucoup.
Maintenant que j’ai fini le jeu, je peux vous le dire : j’ai adoré Resonance ! Il est à la fois différent des jeux précédents, mais aussi incroyable sur beaucoup d’aspects. J’ai aimé l’interminable descente aux enfers de Sophia qui est une héroïne très forte et tourmentée. La direction artistique est phénoménale ou côté sonore, la bande-son et le sound-design sont un régal pour les oreilles (Olivier Derivière encore au top). Côté gameplay, on a un bon équilibre énigmes, combats, poursuites avec la créature. Franchement, j’ai dévoré le jeu en quelques soirées et à part quelques petits défauts, c’est un de mes coups de cœur de 2026 !
Je vous laisse avec mon test complet (en 4K pour bien profiter ^^).
Vous avez aimez le jeu vous ? Vous attendez quoi pour le futur de la série ?
Je peux plus jouer à des jeux comme ça en 2026 perso, oui c’est beau, oui la musique mais le reste ?
Combat > couloir avec porte > énigme et combien de fois ? On nous prends pour des demeurés avec une telle structure de jeux qui a 15 ans.
Les énigmes qui tournent souvent autour de la lumière, j’en dirais pas plus.
Le gameplay est ultra basique (c’est marrant 5 minutes de pousser les
Mecs dans le vide)
J’ai pardonne le premier et le deuxième opus mais le troisième est le pire, ça fait que parler de futilités en plus et le duo ne fonctionne pas par rapport à amycia/hugo.
Un AA qui se prend pour un AAA avec 15 ans de retard sur tout (boucle de gameplay, level design, etc.).
Si vous voulez une bonne histoire allez y pourquoi pas, mais pas sur le reste, sûrement pas.
On est peu à avoir ce ressenti mais je ne suis pas le seul, on a juste un minimum d’exigence, mais voir le pire ce qu’on avait il y a 15 ans en 2026, c’est non.
Mais si t’as aimé c’est bien, je préfère dire ce que je pense plutôt qu’été dithyrambique.
Bon personnage, bonne histoire qui fait le lien avec les deux premiers et super ambiance.
Le gameplay est simple mais fait clairement le boulot.
Pour la boucle : zone, combat, énigme…c’est ba comme 99% des jeux.