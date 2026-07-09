Salut la communauté !Aujourd’hui je vous parle d’un jeu que j’attendais énormément puisqu’il s’agit du spin-off d’une série qui m’a beaucoup marqué : A Plague Tale.Sérieusement les deux premiers jeux m’ont mis une claque. Innocence était mon GOTY 2019 : l’histoire, les personnages, l’ambiance, l’originalité de l’univers, j’ai été happé direct.J’espérais que Resonance soit aussi fort sur ces aspects et je sais que beaucoup de monde hésitait entre la hype et le doute quand ce spin-off a été annoncé. Personnellement j’avais un peu peur de l’ambiance “pirate” aperçue dans les trailers, même si des passages sombres et plus horrifiques me plaisaient beaucoup.Maintenant que j’ai fini le jeu, je peux vous le dire : j’ai adoré Resonance ! Il est à la fois différent des jeux précédents, mais aussi incroyable sur beaucoup d’aspects. J’ai aimé l’interminable descente aux enfers de Sophia qui est une héroïne très forte et tourmentée. La direction artistique est phénoménale ou côté sonore, la bande-son et le sound-design sont un régal pour les oreilles (Olivier Derivière encore au top). Côté gameplay, on a un bon équilibre énigmes, combats, poursuites avec la créature. Franchement, j’ai dévoré le jeu en quelques soirées et à part quelques petits défauts, c’est un de mes coups de cœur de 2026 !Je vous laisse avec mon test complet (en 4K pour bien profiter ^^).Vous avez aimez le jeu vous ? Vous attendez quoi pour le futur de la série ?