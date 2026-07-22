Logiciel

Les dépenses de contenu de jeux vidéo ont chuté de 12 % en juin par rapport à il y a un an, à 3,9 milliards de dollars. Les dollars du contenu de l'année à ce jour étaient stables jusqu'en 2025, à 24,3 milliards de dollars. L'abonnement a été le seul segment de contenu à connaître une croissance en juin (+7 %) par rapport à il y a un an. Toutes les autres catégories de dépenses ont diminué, les segments de contenu mobile et de console entraînant la baisse globale.

Matériel

Les dépenses matérielles de jeux vidéo en juin 2026 ont diminué de 62 % par rapport à il y a un an, à 383 millions de dollars, grâce au mois de lancement de Nintendo Switch 2 en juin 2025. Les 383 millions de dollars de dépenses matérielles en juin 2026 se comparent à 1,0 milliard de dollars il y a un an, aux 289 millions de dollars de juin 2024 et aux 456 millions de dollars de juin 2023.



Les dépenses matérielles de la Nintendo Switch 2 étaient inférieures à 79 % au total de la plate-forme au cours de son mois de lancement de juin 2025. Les dépenses de la PlayStation 5 ont diminué de 19 % d'une année sur l'autre, tandis que la série Xbox a plus que doublé. Nintendo Switch 2 était à nouveau la plate-forme matérielle la plus vendue à la fois pour les unités et les dollars pour le mois et 2026 depuis le début de l'année, la PlayStation 5 continuant à se classer deuxième sur les mesures et les périodes.

[UPDATE] La Nintendo Switch 2 s'est vendu a environ 350 000 unités en juin 2026 (États-Unis / Circana)• Atteignant 6,25 millions d'unités vendues en 13 mois, le 2e meilleur résultat de l'histoire derrière seulement la GBA (7 millions)• En tête de 11 % (+1 pt) sur la Switch après 13 mois