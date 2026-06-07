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La Switch 1 ne sera plus vendue à partir de 2027.
La Nintendo Switch touche à sa fin, du moins en Europe.

Il a été annoncé aujourd’hui que Nintendo cesserait de fournir la console aux revendeurs à partir de la mi-février 2027. Il en va de même pour la boutique officielle Nintendo. Cette décision concerne la Nintendo Switch d’origine, la Switch Lite et la Switch OLED.

Voici le communiqué dans son intégralité :

À partir de la mi-février 2027, près de dix ans après le lancement de la Nintendo Switch en mars 2017, Nintendo cessera de fournir aux revendeurs les consoles de la gamme Nintendo Switch, à savoir la Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch – modèle OLED. La vente des consoles Nintendo Switch sur la boutique Nintendo prendra également fin à la mi-février 2027.

En ce qui concerne la disponibilité en magasin, veuillez vous renseigner auprès de vos revendeurs locaux pour plus d’informations. La Nintendo Switch dispose d’un vaste catalogue de jeux qui ne cesse de s’enrichir, et les possesseurs de Nintendo Switch pourront continuer à profiter de tous leurs jeux et accessoires Nintendo existants. Nintendo Switch Online et les autres services continueront tous à fonctionner dans un avenir prévisible. »
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    aeris201, yukilin
    posted the 07/06/2026 at 02:59 PM by timetosleep
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    aeris201 posted the 07/06/2026 at 03:05 PM
    A partir de 2027 la Switch 1 sera vendue dans de nouveaux marchés comme l'Inde

    yukilin posted the 07/06/2026 at 04:10 PM
    Il faut passer à sa petite soeur maintenant, la NS2
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