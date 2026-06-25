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Concert d'une légende Nintendo vendredi 26 à Paris
Outre l'exposition VGM en cours, la Philharmonie nous gâte avec de beaux concerts.

Hirokazu Tanaka surnommé 'Chip Tanaka', une légende de Nintendo sera en concert demain à la philharmonie de Paris pour la "Nuit Chiptune".
Pour rappel, c'est à lui qu'on doit les sonorités de la Gameboy, et les musiques cultes de Super Mario Land, Mother, Metroid et nombreux autres jeux, avec la série Pokemon aussi.



Il sera en concert à la Philharmonie de Paris demain soir (vendredi 26) avec une première partie de Teddy Kitano.

On peut espérer un set musical avec pas mal de nostalgie.
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/28402-nuit-chiptunes

Pour rappel, ce soir c'est un concert FINAL FANTASY / Merregnon qui aura lieu !
Philharmonie de Paris - https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/28402-nuit-chiptunes
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    posted the 06/25/2026 at 09:23 AM by xenofire
    comments (3)
    solarr posted the 06/25/2026 at 09:27 AM
    Merci beaucoup, malgré les 40 degrés.
    Le concert Renoir Clair Obscur c'est demain !
    xenofire posted the 06/25/2026 at 09:36 AM
    solarr en effet, y a des priorités, persos, je préfère voir Chip Tanaka
    Clair Obscur va tourner en concert pendant des années, y aura d'autres occasions
    solarr posted the 06/25/2026 at 10:25 AM
    tu as raison, juste que le rapport avec Auguste Renoir est exclusif cette fois.
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