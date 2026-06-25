Outre l'exposition VGM en cours, la Philharmonie nous gâte avec de beaux concerts.Hirokazu Tanaka surnommé 'Chip Tanaka', une légende de Nintendo sera en concert demain à la philharmonie de Paris pour la "Nuit Chiptune".Pour rappel, c'est à lui qu'on doit les sonorités de la Gameboy, et les musiques cultes de Super Mario Land, Mother, Metroid et nombreux autres jeux, avec la série Pokemon aussi.Il sera en concert à la Philharmonie de Paris demain soir (vendredi 26) avec une première partie de Teddy Kitano.On peut espérer un set musical avec pas mal de nostalgie.Pour rappel, ce soir c'est un concert FINAL FANTASY / Merregnon qui aura lieu !