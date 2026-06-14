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[RETROGAMING] Pourquoi le 240p existe ?
Philippe D. - https://www.youtube.com/@philipped.hardware
    tags : retro télé crt rgb composite
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    posted the 06/14/2026 at 04:10 PM by micheljackson
    comments (5)
    suzukube posted the 06/14/2026 at 04:12 PM
    Je croyais que c'était une résolution YouTube comme le 144p, pour la bande passante
    piratees posted the 06/14/2026 at 07:09 PM
    simple flemme des marques d'époque de mettre matos puissant dans les console.
    rogeraf posted the 06/15/2026 at 09:06 AM
    Sur un écran 3 pouces, ca passe
    micheljackson posted the 06/15/2026 at 03:04 PM
    rogeraf
    et sur un CRT 14" c'est le bonheur, l'extase
    rogeraf posted the 06/15/2026 at 03:25 PM
    suzukube Ca c'est quand t'es pas abonné micheljackson l'époque des 256 couleurs affichées a l'ecran
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