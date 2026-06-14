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micheljackson
> blog
[RETROGAMING] Pourquoi le 240p existe ?
Philippe D.
-
https://www.youtube.com/@philipped.hardware
tags :
retro
télé
crt
rgb
composite
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posted the 06/14/2026 at 04:10 PM by
micheljackson
comments (
5
)
suzukube
posted
the 06/14/2026 at 04:12 PM
Je croyais que c'était une résolution YouTube comme le 144p, pour la bande passante
piratees
posted
the 06/14/2026 at 07:09 PM
simple flemme des marques d'époque de mettre matos puissant dans les console.
rogeraf
posted
the 06/15/2026 at 09:06 AM
Sur un écran 3 pouces, ca passe
micheljackson
posted
the 06/15/2026 at 03:04 PM
rogeraf
et sur un CRT 14" c'est le bonheur, l'extase
rogeraf
posted
the 06/15/2026 at 03:25 PM
suzukube
Ca c'est quand t'es pas abonné
micheljackson
l'époque des 256 couleurs affichées a l'ecran
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et sur un CRT 14" c'est le bonheur, l'extase