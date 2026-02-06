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Star Fox
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name : Star Fox
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action
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wazaaabi
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wazaaabi > blog
Non mais la voix française de Fox …
C’est pas possible impossible de prendre le jeu au sérieux j’ai l’impression de regarder Scrubs mdr

Bon ça donne envie quand même
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    posted the 06/02/2026 at 08:55 PM by wazaaabi
    comments (5)
    pokute posted the 06/02/2026 at 09:09 PM
    Franchement, le doublage semble bon, je vois pas le problème, il a une voix de jeune adulte, ce qu'il est supposé être...
    genraltow posted the 06/02/2026 at 09:14 PM
    Le doublage du jeu est impeccable, rien à dire.
    wazaaabi posted the 06/02/2026 at 09:27 PM
    J’ai un peu mal avec la voix de JD
    akinen posted the 06/02/2026 at 10:32 PM
    Pourrie sa voix
    rocan posted the 06/03/2026 at 07:41 AM
    Jamais heureux
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