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wazaaabi
> blog
Non mais la voix française de Fox …
C’est pas possible impossible de prendre le jeu au sérieux j’ai l’impression de regarder Scrubs mdr
Bon ça donne envie quand même
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posted the 06/02/2026 at 08:55 PM by
wazaaabi
comments (
5
)
pokute
posted
the 06/02/2026 at 09:09 PM
Franchement, le doublage semble bon, je vois pas le problème, il a une voix de jeune adulte, ce qu'il est supposé être...
genraltow
posted
the 06/02/2026 at 09:14 PM
Le doublage du jeu est impeccable, rien à dire.
wazaaabi
posted
the 06/02/2026 at 09:27 PM
J’ai un peu mal avec la voix de JD
akinen
posted
the 06/02/2026 at 10:32 PM
Pourrie sa voix
rocan
posted
the 06/03/2026 at 07:41 AM
Jamais heureux
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