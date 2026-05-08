Je vous présente ma V2 de Fran qui cette fois est plus proche des couleurs du perso du jv. Entièrement réalisé par mes soins ce modèle est à vendre. Les petites imperfections que vous pouvez voir au niveau de la jonction du cou sont liés au fait que le perso est assemblé avec de la pate à fixe pour faciliter l'envoie je ne procède pas au collage des pièces.Et en bonus une vielle fig de Jinx réalisé il y 1 an et demie avec pas mal de défaut mais sympa quand même