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Final Fantasy VS League of Legend ?
Je vous présente ma V2 de Fran qui cette fois est plus proche des couleurs du perso du jv. Entièrement réalisé par mes soins ce modèle est à vendre. Les petites imperfections que vous pouvez voir au niveau de la jonction du cou sont liés au fait que le perso est assemblé avec de la pate à fixe pour faciliter l'envoie je ne procède pas au collage des pièces.


Et en bonus une vielle fig de Jinx réalisé il y 1 an et demie avec pas mal de défaut mais sympa quand même

Moi - https://www.instagram.com/baalmung/
    tags : lol figurine fran arcane ffvxii jinx
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    momotaros, loreislife
    posted the 05/08/2026 at 10:09 PM by baalmung
    comments (2)
    momotaros posted the 05/08/2026 at 10:27 PM
    GG le résultat et les détails sont bluffants

    Je ne suis pas intéressé par un achat mais je suis curieux de savoir la taille de la figurine et son prix, juste pour me faire une idée.
    baalmung posted the 05/08/2026 at 10:38 PM
    momotaros Elle fait environ 20 cm de haut et son prix est fixé à 200€, je compte pas la vendre ici par contre. Merci encore pour les compliments
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