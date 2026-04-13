C'est clairement le nombre fou de merchandising sur la licence qu'on peut trouver. Je suis d'autant plus content de vous partager ma dernière impression/peinture de cet iconique moment, celui ou Cloud s'enfuit sur la Hardy Daytona de l'immeuble de la Shinra.
J'espère que ça vous plaira.
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posted the 04/13/2026 at 05:59 PM by baalmung
Par contre quelle taille fait la fig? Parceque sur tes warhammer tu traites super bien les métaux et tes contrastes, par contre sur les fig JV j’ai l’impression que c’est plus sobre ( et du coup plus proche des versions originales en 3d). T’aurais pas envie de pousser les contrastes à fond sur ce Cloud par exemple ?
Et merci pour les compliments