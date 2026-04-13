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Le meilleur de FFVII...
C'est clairement le nombre fou de merchandising sur la licence qu'on peut trouver. Je suis d'autant plus content de vous partager ma dernière impression/peinture de cet iconique moment, celui ou Cloud s'enfuit sur la Hardy Daytona de l'immeuble de la Shinra.

J'espère que ça vous plaira.




Moi - https://www.instagram.com/baalmung/
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    burningcrimson
    posted the 04/13/2026 at 05:59 PM by baalmung
    comments (3)
    vieuxconsoleux posted the 04/13/2026 at 06:25 PM
    Franchement super propre, je viens d’aller voir ton Instagram et t’as vraiment des pépites ( j’adore ta Booette!).
    Par contre quelle taille fait la fig? Parceque sur tes warhammer tu traites super bien les métaux et tes contrastes, par contre sur les fig JV j’ai l’impression que c’est plus sobre ( et du coup plus proche des versions originales en 3d). T’aurais pas envie de pousser les contrastes à fond sur ce Cloud par exemple ?
    baalmung posted the 04/13/2026 at 06:49 PM
    vieuxconsoleux Effectivement bien vue, j'ai tendance à être plus proche d'un style figurine classique sur les gros modèle (ici 31 de long 22 de haut et 17 de large), je trouve que sur les petites ça a plus de sens de pousser bcp les contrastes sous peine de les rendre illisibles. J'essaye de pas trop me griller non plus sous peine de ne plus rien peindre pendant des mois derrière. Mais c'est dans mes objectifs de m'émanciper du style et d'aller plus loin.
    Et merci pour les compliments
    burningcrimson posted the 04/13/2026 at 08:02 PM
    Au passage le mini jeu avec la moto au Golden Saucer était vraiment cool dans Rebirth
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