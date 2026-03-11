L'HABIT NE FAIT PAS LE MOINE
John Carpenter's Toxic Commando
name : John Carpenter's Toxic Commando
platform : PC
editor : Focus Entertainment
developer : Saber Interactive
genre : action
other versions : Xbox Series X
articles : 13
visites since opening : 17264
rogeraf > blog
Launch de John's Carpenter Toxic Commando demain (PC-XBOX-PS5)
Quelques points pour le launch, chers passionnés du tirs, armes et de zombies de fin du monde.

Pas de tests prévus à priori avant le lancement (rien sur Metacritics, peu être que Focus n'a pas envoyés les copies dans les temps), ce qui est dommage et peu porter préjudice au lancement du jeu demain.

Horaires de lancement sur PC :

Los Angeles 12 mars 2026 9h00 PDT

New York 12 mars 2026 12h00 EDT

Londres 12 mars 2026 16h00 GMT

Berlin 12 mars 2026 17h00 CET

Tokyo 13 mars 2026 1h00 JST

Parce que le lancement est synchronisé, des escouades du monde entier commenceront à combattre des hordes de zombies presque en même temps.

Moteur : Le moteur d’essaim de Saber Interactive alimentant des milliers d’ennemis à l’écran.

Le jeu propose quatre rôles principaux de personnages :

Frappe – spécialiste du combat à gros dégâts
Médecin – capacités de soin et de soutien
Opérateur – gadgets et utilitaires de champ de bataille
Defender – char blindé lourd

Chaque classe comprend un arbre de compétences et plusieurs voies de personnalisation, permettant aux escouades de créer différentes combinaisons tactiques.

Les véhicules sont une partie importante de la boucle de gameplay. Les joueurs peuvent traverser des environnements remplis de boue en utilisant :

Buggys tout-terrain rapides
Camions blindés
Véhicules montés sur tourelle
Véhicules utilitaires

Éditions : Édition Standard et Édition Sang avec des cosmétiques et des DLC supplémentaires

Les joueurs ayant acheté Space Marine 2 profiront d'une réduction (a voir sur les stores consoles si c'est le cas).

Un bundle est aussi proposé sur PC comprenant John's Carpenter Toxic Commando et Space Marine à prix réduit.

RDV demain pour sa sortie !
    posted the 03/11/2026 at 01:12 PM by rogeraf
    comments (5)
    zboubi480 posted the 03/11/2026 at 01:17 PM
    C'est bien le seul jeu du moment qui me fait envie....mais très peu de gameplay donc patientons. De plus, ce genre de jeu a toujours des soucis au lancement...
    rogeraf posted the 03/11/2026 at 01:31 PM
    zboubi480 Tu peux tester la démo Steam pour le Gameplay, si tu as envie
    rogeraf posted the 03/11/2026 at 02:08 PM
    Petite vidéo du jour de Focus Entertainment sur les réactions des YTubeurs (sur la démo) : https://www.youtube.com/watch?v=79Lv1uUpmqI
    zboubi480 posted the 03/11/2026 at 02:42 PM
    rogeraf réaction des youtubeurs = sponsos = aucun intérêt
    rogeraf posted the 03/11/2026 at 02:57 PM
    zboubi480 C'est Focus l'éditeur, faut pas trop leur en demander
