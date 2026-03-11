Quelques points pour le launch, chers passionnés du tirs, armes et de zombies de fin du monde.
Pas de tests prévus à priori avant le lancement (rien sur Metacritics, peu être que Focus n'a pas envoyés les copies dans les temps), ce qui est dommage et peu porter préjudice au lancement du jeu demain.
Horaires de lancement sur PC :
Los Angeles 12 mars 2026 9h00 PDT
New York 12 mars 2026 12h00 EDT
Londres 12 mars 2026 16h00 GMT
Berlin 12 mars 2026 17h00 CET
Tokyo 13 mars 2026 1h00 JST
Parce que le lancement est synchronisé, des escouades du monde entier commenceront à combattre des hordes de zombies presque en même temps.
Moteur : Le moteur d’essaim de Saber Interactive alimentant des milliers d’ennemis à l’écran.
Le jeu propose quatre rôles principaux de personnages :
Frappe – spécialiste du combat à gros dégâts
Médecin – capacités de soin et de soutien
Opérateur – gadgets et utilitaires de champ de bataille
Defender – char blindé lourd
Chaque classe comprend un arbre de compétences et plusieurs voies de personnalisation, permettant aux escouades de créer différentes combinaisons tactiques.
Les véhicules sont une partie importante de la boucle de gameplay. Les joueurs peuvent traverser des environnements remplis de boue en utilisant :
Buggys tout-terrain rapides
Camions blindés
Véhicules montés sur tourelle
Véhicules utilitaires
Éditions : Édition Standard et Édition Sang avec des cosmétiques et des DLC supplémentaires
Les joueurs ayant acheté Space Marine 2 profiront d'une réduction (a voir sur les stores consoles si c'est le cas).
Un bundle est aussi proposé sur PC comprenant John's Carpenter Toxic Commando et Space Marine à prix réduit.
RDV demain pour sa sortie !
tags :
posted the 03/11/2026 at 01:12 PM by rogeraf