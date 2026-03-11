Quelques points pour le launch, chers passionnés du tirs, armes et de zombies de fin du monde.



Pas de tests prévus à priori avant le lancement (rien sur Metacritics, peu être que Focus n'a pas envoyés les copies dans les temps), ce qui est dommage et peu porter préjudice au lancement du jeu demain.



Horaires de lancement sur PC :



Los Angeles 12 mars 2026 9h00 PDT



New York 12 mars 2026 12h00 EDT



Londres 12 mars 2026 16h00 GMT



Berlin 12 mars 2026 17h00 CET



Tokyo 13 mars 2026 1h00 JST



Parce que le lancement est synchronisé, des escouades du monde entier commenceront à combattre des hordes de zombies presque en même temps.



Moteur : Le moteur d’essaim de Saber Interactive alimentant des milliers d’ennemis à l’écran.



Le jeu propose quatre rôles principaux de personnages :



Frappe – spécialiste du combat à gros dégâts

Médecin – capacités de soin et de soutien

Opérateur – gadgets et utilitaires de champ de bataille

Defender – char blindé lourd



Chaque classe comprend un arbre de compétences et plusieurs voies de personnalisation, permettant aux escouades de créer différentes combinaisons tactiques.



Les véhicules sont une partie importante de la boucle de gameplay. Les joueurs peuvent traverser des environnements remplis de boue en utilisant :



Buggys tout-terrain rapides

Camions blindés

Véhicules montés sur tourelle

Véhicules utilitaires



Éditions : Édition Standard et Édition Sang avec des cosmétiques et des DLC supplémentaires



Les joueurs ayant acheté Space Marine 2 profiront d'une réduction (a voir sur les stores consoles si c'est le cas).



Un bundle est aussi proposé sur PC comprenant John's Carpenter Toxic Commando et Space Marine à prix réduit.



RDV demain pour sa sortie !