fuu > blog
Ghost in the Shell à la Paris Fashion Week
Cette semaine, le styliste Kunihiko Morinaga à fait un défilé de mode sur fond de Ghost in the shell et d'inspirations SF/Cyberpunk, à Paris.
Le rendu est assez incroyable


https://www.youtube.com/watch?v=ELF8gXfzCU0
    posted the 03/11/2026 at 11:04 AM by fuu
    comments (1)
    vyse posted the 03/11/2026 at 01:01 PM
    Magnifique...
    L'oeuvre magistral de Oshii qui continue encore d'inspier l'art 30 ans apres...
