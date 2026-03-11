accueil
Ghost in the Shell à la Paris Fashion Week
Cette semaine, le styliste Kunihiko Morinaga à fait un défilé de mode sur fond de Ghost in the shell et d'inspirations SF/Cyberpunk, à Paris.
Le rendu est assez incroyable
https://www.youtube.com/watch?v=ELF8gXfzCU0
posted the 03/11/2026 at 11:50 AM by
fuu
comments (
1
)
vyse
posted
the 03/11/2026 at 01:01 PM
Magnifique...
L'oeuvre magistral de Oshii qui continue encore d'inspier l'art 30 ans apres...
