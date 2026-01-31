Vous allez vous faire encercler. Les ennemis vont essayer de passer derrière vous. Ils vont charger de tous les côtés. Il faut rester en mouvement, continuer à frapper, quitte à se battre un peu salement. Les combats équitables, c’est pour les pigeons, non ?Vous pouvez prendre des objets brisés et les transformer en armes. Vous pouvez faire tomber des éléments sur les ennemis. Les débris peuvent gêner leur progression. Des objets lourds peuvent tomber et tuer des gens. C’est complètement fouNous voulons vraiment que vous puissiez utiliser la ville pour faire très, très mal à vos ennemis. Nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir à ce que ces combats devaient faire ressentir. Nous voulions vraiment mettre en avant le fait que vous êtes désespéré, que vous êtes dur, que vous êtes poussé à vous battre.Samson aime sa voiture. La Magnum Opus est aussi son arme. S’il doit abattre une cible qui roule à toute vitesse devant lui et que son seul atout est sa voiture, il devra peut-être se faufiler dans la circulation et percuter le véhicule pour le pousser hors de la route ou l’envoyer contre un poteau afin de l’arrêter.À d’autres moments, il peut essayer d’aider son équipe lors d’un braquage ou d’un contrat, et il doit les faire sortir d’un endroit avant que les forces de l’ordre n’arrivent. Dans ce cas, la voiture devient un véhicule de fuite. Elle peut aussi servir à des tâches plus simples, comme des livraisons.Les voitures ne meurent pas vraiment. Elles sont composées de nombreuses pièces. Nous avons un système de composants : les pneus, les roues, le moteur… tout cela peut se dégrader. Le joueur ressentira les conséquences de la dégradation de ces éléments sur la conduite du véhicule.