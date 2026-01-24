profile
duckretro
0
Like
Likers
duckretro
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1
visites since opening : 858
duckretro > blog
Ma série d'animation qui s'inspire des jeux retro...
Bonjour, je vous présente ma série d'animation Pixel Life qui s'inspire des vieux jeux de fin 90's / début des années 2000 et des sitcom tel que les simpson, south park..etc

Pour le moment j'ai fait le petit film "Pixel Adventure" prenant comme base Zelda Ocarina of time, et qui faisait partie d'une autre vidéo expérimentale.



C'est grâce à ce premier essai que j'ai par la suite lancé le concept en série, basé principalement sur la simulation de vie les Sims. Pixel Life - épisode 1.



Je travaille actuellement sur l'épisode 2, et j'espère en faire un nouveau de temps en temps cette année.

La chaîne youtube ( @antrecore ) https://www.youtube.com/@Antrecore

Merci de m'avoir lu (je viens très souvent sur ce site depuis des années, seulement je commente jamais)
https://youtu.be/8Aaw5MLAUlM - https://www.youtube.com/@Antrecore/videos
    tags : zelda animation les sims jeux rétro
    1
    Like
    Who likes this ?
    burningcrimson
    posted the 01/24/2026 at 03:06 PM by duckretro
    comments (3)
    duckretro posted the 01/24/2026 at 03:09 PM
    pourquoi ça marche pas la publication des vidéos ?
    adamjensen posted the 01/24/2026 at 03:17 PM
    Met le curseur de la souris sur tes vidéos, et fait clic droit, puis copier l'url de la vidéo, et tu remplace tes liens par ce que tu auras copiée.

    Par exemple, pour ta première vidéo, ça donne ca :

    https://youtu.be/8Aaw5MLAUlM
    duckretro posted the 01/24/2026 at 04:08 PM
    Adamjensen Merci beaucoup !!!
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo