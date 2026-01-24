Bonjour, je vous présente ma série d'animation Pixel Life qui s'inspire des vieux jeux de fin 90's / début des années 2000 et des sitcom tel que les simpson, south park..etcPour le moment j'ai fait le petit filmprenant comme base Zelda Ocarina of time, et qui faisait partie d'une autre vidéo expérimentale.C'est grâce à ce premier essai que j'ai par la suite lancé le concept en série, basé principalement sur la simulation de vie les Sims.Je travaille actuellement sur l'épisode 2, et j'espère en faire un nouveau de temps en temps cette année.https://www.youtube.com/@AntrecoreMerci de m'avoir lu(je viens très souvent sur ce site depuis des années, seulement je commente jamais)