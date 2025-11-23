Yo la commu,Petit message pour faire suite à l’article que j’ai posté juste avant .https://www.gamekyo.com/blog_article482065.htmlJe cherche quelques vrais joueurs, des passionnés de la licence, du genre hardcore, pour tester la toute dernière version de Zelda Ultima — la version la plus propre et la plus optimisée que j’ai sortie.On est sur :– Thème de lancement, thème de pause, thème de sortie,– Toutes les encyclopédies + tous les guides,– Plus de 40 jeux listés et scrappés,(aucune roms n'y de jeux par contre)– Une réalisation qui envoie franchement du lourd.La version est en anglais (intro sous-titrée), mais totalement opérationnelle.et tourne sur le frontend launchbox.Pourquoi je fais ce test ?Parce que j’ai besoin d’avis de vrais joueurs, des gens qui connaissent la saga, qui ont un vrai vécu Nintendo.Pas de compliments polis, pas de “c’est cool bro” façon forum.Je veux des avis francs, précis, publics, que ça plaise ou non.Mes contributeurs sont adorables, mais ils sont fans. Là, j’ai besoin de retours de terrain, de joueurs qui savent reconnaître ce qui marche… et ce qui coince.Pourquoi je filtre ?Parce qu’il y a beaucoup de récupérateurs d’assets, de revendeurs et de mecs qui se servent sans respect.Donc oui, je filtre. Ce n’est pas contre vous : c’est pour protéger le projet.Et après ?Cette Zelda Ultima, je compte la mettre en veille, un peu au placard,par respect pour Nintendo.Et le jour où Nintendo basculera dans le full démat’ sur PC — et croyez-moi, ça finira par arriver — elle deviendra une véritable vitrine pour eux.En clair : j’ai le fourreau, et eux auront la Master Quest.C'est en quelques sorte un dernier tour de piste avant de la re-sortir dans quelque annéesTranscendée comme jamais mais sans la pression ! ( bien que je ne n'en ai jamais eu )C’est maintenant que j’ai besoin de votre regard.ConditionsIl faut simplement avoir une licence LaunchBox/BigBox (environ 20–30 €).Si vous l’avez déjà, vous êtes prêts.Si vous êtes chauds, passionnés, exigeants, et que vous voulez tester quelque chose de vraiment construit, faites-moi signe.Je prendrai seulement quelques testeurs.À vous de jouer.