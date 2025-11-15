profile
Elden Ring Nightreign
1
Likers
name : Elden Ring Nightreign
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : FromSoftware
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
vaca47
1
Like
Likers
vaca47
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 16
visites since opening : 27016
vaca47 > blog
Mon avis sur Elden Ring Nightreign
Bonjour,

Y’a une semaine, j’ai sorti sur ma chaîne une vidéo sur le fameux Elden Ring rogue-like sorti en début d’année.
Je l’ai plutôt beaucoup aimé et je voulais vous partager mon test, en plus son DLC arrive bientôt.

Et vous, vous l’avez aimé ?

    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/15/2025 at 01:23 PM by vaca47
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo