name :
Elden Ring Nightreign
platform :
PC
editor :
Bandai Namco Games
developer :
FromSoftware
genre :
action
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
vaca47
> blog
Mon avis sur Elden Ring Nightreign
Bonjour,
Y’a une semaine, j’ai sorti sur ma chaîne une vidéo sur le fameux Elden Ring rogue-like sorti en début d’année.
Je l’ai plutôt beaucoup aimé et je voulais vous partager mon test, en plus son DLC arrive bientôt.
Et vous, vous l’avez aimé ?
