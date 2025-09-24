accueil
articles :
27
visites since opening :
34750
grazou
> blog
Clair Obscur 33 en concert à la PGW 25
L’info vient de tomber il y a 1 h sur Twitter : Clair Obscur sera en concert à la PGW en VIP.
Infinity Area
-
https://infinity-area.com/article/le-concert-evenement-clair-obscur-expedition-33-se-devoile-a-la-pgw-on-vous-dit-comment-avoir-vos-places
clair obscur
burningcrimson
posted the 09/23/2025 at 08:44 PM by
grazou
ravyxxs
posted
the 09/24/2025 at 12:06 AM
J'ai pas encore fini le jeu, mais Goblu reste au dessus de tout ce que j'ai entendu pour l'instant dans le jeu, le reste est très bon mais Goblu ça va être dans mon top 10 des RPG-JRPG que j'ai fait dans ma vie, et pas mal sont présents..
Ma première place reste Corridors of Time, je me demande si ça sera détroné un jour tient
