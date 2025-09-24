profile
grazou
0
Like
Likers
grazou
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 27
visites since opening : 34750
grazou > blog
Clair Obscur 33 en concert à la PGW 25
L’info vient de tomber il y a 1 h sur Twitter : Clair Obscur sera en concert à la PGW en VIP.
Infinity Area - https://infinity-area.com/article/le-concert-evenement-clair-obscur-expedition-33-se-devoile-a-la-pgw-on-vous-dit-comment-avoir-vos-places
    tags : clair obscur
    1
    Like
    Who likes this ?
    burningcrimson
    posted the 09/23/2025 at 08:44 PM by grazou
    comments (1)
    ravyxxs posted the 09/24/2025 at 12:06 AM
    J'ai pas encore fini le jeu, mais Goblu reste au dessus de tout ce que j'ai entendu pour l'instant dans le jeu, le reste est très bon mais Goblu ça va être dans mon top 10 des RPG-JRPG que j'ai fait dans ma vie, et pas mal sont présents..


    Ma première place reste Corridors of Time, je me demande si ça sera détroné un jour tient
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo