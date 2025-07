Bonsoir à tous ! J'ai des envies de Flight Simulator en ce moment. J'ai arrêté FS 2020 sur le Gamepass en Novembre l'année dernière. J'ai environ 50h de jeu dessus. Il est actuellement en promo sur le store (l'acheter en physique n'a aucun intérêt car il faut télécharger 300go de data) Ma question est la suivante : Vaut-il mieux acheter FS 2020 ou se laisser tenter par le FS 24 qui est magnifique mais instable ! Je joue sur série X mais je n'ai qu'un plasma full HD (dernière génération de Panasonic). Je me doute que l'avenir est au 24 mais aujourd'hui a-t-il réussi à se remettre du lancement catastrophique ? Bonne soirée à vous.

posted the 07/26/2025 at 08:15 PM by brother