Bon clairement pas ma meilleure réussite et en plus gros soucis d'assemblage au dernier moment ( notamment à la jonction du cou) et j'ai du me faire à l'idée que ça serait comme ça tant pis.Je vous présente Bready de chez Nikke. Comme je suis assez déçu du résultat j'en ai print une autre version ( plus grande et avec un sculpt bien plus classe qui colle à l'illustration) qui viendra dans quelques temps.