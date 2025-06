J'ai plus ou moins fait le tour des jeux "classiques" de la saga et j'aimerais tester les Lego Star Wars. Mais je dois avouer que l'aspect graphique des Lego me repousse un peu dans les JV. Est-ce que le gameplay vaut le coup ? Merci pour vos avis !

posted the 06/08/2025 at 07:32 AM by dannystrom