Date : 5 Juin I NS2



The Legend of Zelda : Breath of the Wild – NS2 Edition / Boîte

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom – NS 2 Edition / Boîte

Rune Factory : Guardians of Azuma NS 2 Edition / Boîte / Fonction "souris"

Sid Meier’s Civilization VII – NS 2 Edition / Téléchargement / Fonction "souris"

Suikoden I&II HD Remaster for NS2 Gate Rune and Dunan Unification Wars / Téléchargement

Kunitsu-Gami : Path of the Goddess / Téléchargement / Fonction "souris"

NOBUNAGA'S AMBITION : Awakening Complete Edition / Téléchargement / Fonction "souris"

Survival Kids / Téléchargement / Exclusivité

Arcade Archives 2 RIDGE RACER / Téléchargement

Deltarune / Téléchargement / Indé / Fonction "souris"

Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition / Boîte / Fonction "souris"

Yakuza 0 Director’s Cut / GKC

Street Fighter 6 / GKC

BRAVELY DEFAULT flying fairy HD Remaster / GKC / Fonction "souris"

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard / GKC / Fonction "souris"

HITMAN World of Assassination – Signature Edition / GKC

Puyo Puyo Tetris 2S / GKC / Fonction "souris"

Sonic X Shadow Generations / GKC

Split Fiction / CITB



Janvier nous avons eu :

Tales of Graces f Remastered / Dynasty Warriors : Origins / Phantom Brave : The Lost Hero / Citizen Sleeper 2 : Starward Vector

Et l'arrivé suprise de : Ninja Gaiden 2 Black



Février nous avons eu :

Kingdom Come : Deliverance II / Sid Meier's Civilization VII / The Legend of Heroes : Trails Through Daybreak II / Avowed / Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii / Monster Hunter Wilds



Mars nous avons eu :

Split Fiction / Two Point Museum / Suikoden I & II HD Remaster / Atelier Yumia : The Alchemist of Memories & the Envisioned Land / Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition / Assassin's Creed Shadows / The First Berserker: Khazan



Avril nous avons eu :

South of Midnight / The Talos Principle : Reawakened / Blue Prince / Promise Mascot Agency / Mandragora : Whispers of the Witch Tree / Bionic Bay / Koira / Lunar Remastered Collection / The Hundred Line -Last Defense Academy- / Clair Obscur : Expedition 33 / Fatal Fury : City of the Wolves

Et l'arrivé surprise de : The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered

Mai nous avons eu :

Hotgun Cop Man / Despelote / Drop Duchy / The Midnight Walk / Capcom Fighting Collection 2 / Doom : The Dark Ages / Sea of Stars : Throes of the Watchmaker (DLC) / Monster Train 2 / Fuga : Melodies of Steel 3 / Pipistrello and the Cursed Yoyo / Elden Ring: Nightreign (DLC)