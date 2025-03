Et ba je suis sur le cul!!!! Moi qui avais testé Steam Proton en 2020, il semble que du chemin a été parcouru depuis.Bazzite est basé sur une image customisée de Fedora Atomic, un OS immuable de la branche Red Hat et se veut une alternative à ChimeraOS et HoloISO.En l'utilisant, j'ai vraiment eu la sensation d'être face à une console de jeu et pas du tout un PC. J'allume l'appareil, j'installe les jeux de mon catalogue et c'est totalement transparent.J'ai le même PC que celui de la vidéo avec une GTX 950 et je pense basculer de Windows 11 ReviOS à Bazzite pour plus de simplicité pour mes neveux.Les performances sur les jeux de mon catalogue m'ont tellement impressionné que je pense en faire ma configuration gaming avec Batocera (pour l'émulation).