Bonjour, je poste ça si jamais quelqu'un a déjà eu se soucis, j'ai un problème bizarre avec netflix sur ma ps5 et tv android, ma liste de reprendre un programme en cours, les films et série on disparu est impossible de les retrouver dans l'option recherche, exemple dragon ball daima, yellowstone ect celà m'indique qu'il ne sont pas sur le catalogue, alors que par navigateur web ils sont bien là.

posted the 03/06/2025 at 10:46 AM by vohmp