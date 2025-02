Je parlais de Web3 avec un ami récemment et il essayait de me convaincre que c'était l'avenir des jeux-vidéos. J'avoue être assez dubitatif. Le peu de jeux Web3 que j'ai vu passer étaient sympas sur le papier mais le gameplay était basique, pour ne pas dire horrible. Est-ce que vous avez des exemples de jeux Web3 qui valent le détour ?

posted the 02/20/2025 at 07:12 PM by dannystrom