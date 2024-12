Bonjour à tous (je remarque que je n’avais pas écris depuis longtemps)

Suite à une entrée d’argent, ma femme m’a donné le top pour me faire plaisir: changer ma TV et ma PS5.

J’ai donc maintenant une PS5 Pro

Je vais recevoir ma TV demain : modèle Sony A95L.



J’allais prendre la Sony BRAVIA 8….mais les divers test+ les remarques très positives sur le A95L m’ont fait changer d’avis



Connaissez-vous ce modèle?

Pouvez vous me conseiller un site ou un forum pour partager les réglages de cette TV pour une utilisation JV? XsX et PS5 Pro



Ps: j’espère avoir fait le bon choix