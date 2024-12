Test de GreedFall, un bon rpg ou pas ?

En cherchant une alternative à un certain jeu sortit dernièrement avec toutes ses scandales, j'étais tombé sur un post de reddit suggérant quelques rpgs dont Greedfall faisait partie. Spiders ne m'est pas inconnu, ils ont sortis Bound by flame, the technomancer pour les plus connus. Même si je les avais dans ma librairie (je pense tout les deux sur ps4), je n'avais jamais réellement sérieusement commencé ces jeux-là. Donc c'est avec une découverte de ce studio que je me suis lancé un plus sérieusement dans ce jeu là. Une dernière info, j'ai de la chance d'avoir amazon prime. Avec prime gaming, on peut récupérer des jeux gratuitement dont Greedfall a été offert il n'y a pas si longtemps.Le jeu se déroule dans un univers de fantasy basé sur l'Europe du XVIIe siècle. Le joueur y incarne De Sardet (homme ou femme customisable), un colon qui débarque sur l'île nouvellement découverte de Teer Fradae. Alors que le vieux monde se meurt et que le continent est devenu pollué et surpeuplé, la population est également frappée par une maladie incurable et mortelle : la Malichor. De Sardet rejoint donc son cousin Constantin d'Orsay qui est sur le point d'être désigné gouverneur de Teer Fradae. En quête d'un remède pour lutter contre la Malichor, le protagoniste sera accompagné de différents personnages au cours de son périple. Il devra également faire preuve de diplomatie entre les Natifs et les différentes factions de colons.(source du synopsis wikipédia qui est tout à fait correct)Je dispose d'une Gtx 1080 (oui faudrait que je mette à jour mais bon). Le jeu s'est proposé de lui même en ultra 1080p. Et bien je dois dire que c'est plutôt joli. Mais la beauté est subjectif. Je vous laisserais donc faire votre propre avis avec cette vidéo :Je noterai qqs ralentissement par moments mais je mise plutôt ça sur ma configuration qui n'est pas optimal et vieillotte. D'une manière général, c'est bien optimisé et vous ne devriez pas en rencontrer.Si le speech de base a été déjà vu (des gens partant à la recherche d'un nouveau monde tombant sur une tribu indigène, ce n'est pas neuf), il y a toujours cette effet découverte. Découvrir des natifs, leurs croyances, découvrir les croyances du monde d'origine, les peuples qui y vivent etc etc.Dans le monde de GreedFall, il est existe plusieurs "factions" :- Les nautes qui feront rappelés les marins.- Thélène une faction religieuse.- L'Alliance du pont faction opposé à Thélène basé sur la science faisant pensé aux peuples d'orient.- La Congrégation faction de commerce dont fait partie le héros.- La garde, faction militaire.- Les natifs, peuple de l'ile que nous allons explorer.Vous êtes le légat de la congrétion. Votre voix et votre rôle sont très important et très respectés parmis ces factions. Vous êtes la voix diplomatique entre celles-ci.On ne cesse de le répéter mais dans un jeu où le choix est disponible, il est toujours importer que nos choix aient un réel impact sur l'histoire et le déroulement du jeu. Est-ce le cas dans GreedFall ?Et bien je dirai oui. Lors de ma première partie, j'ai pris mon temps en faisant des quêtes annexes et il n'est pas rare de voir des réputations en positifs ou négatifs voir apparaître lors de certains choix. Mais est-ce de la poudre aux yeux ? Et bien non, car lors d'un évènement dont je ne spoilerai rien, je me suis retrouvé face à plot twist auquel je m'attendais vraiment pas et j'ai pu me rendre compte des conséquences de me choix qui ici m'ont été bénéfiques. Il est difficile d'en citer de peur de spoiler un jeu un peu trop mais je vous confirme vos choix auront un impact même avec vos compagnons.Les compagnons sont intéressants. Ils ont tous un bg qui leur est propre. Vous aurez un compagnon de chaque faction qui vous rejoindra. Il ne tiendra qu'à vous de lier des liens avec eux ou pas. Mais le fait intéressants, c'est qu'en vous intéressant à eu et en faisant leurs quêtes, vous débloquerez des pouvoirs passifs qui peuvent être très pratique lorsque vous débloquerez vos compétences.Vos choix auront des conséquences sur votre relation avec eux, spécialement si c'est en rapport avec leur faction.Peut-on romancer des compagnons ? La réponse est oui, il est possible de romancer vos compagnons. Je n'ai pas approfondi cette option lors de ma partie préférant jouer la carte rp en se disant qu'il y a bien plus important que ça face aux attaques des natifs ou des autres factions sur ceux-ci ou sur vous même, mais quelques options se sont débloquées.Et dans les combats ? Et bien parlons des combats.Posons les principes de base. Votre personnage possède des points de compétences, d'attributs et de talents.- Vos point de compétences vous permet d'utiliser et d’acquérir des compétences de combats ou de les améliorer. Que vous décidiez de la jouer plus bourrin, plus magie ou plus à distance avec des armes à feux, bombes etc.- Vos points d'attributs eux vous permettent d'utiliser des objets demandant un niveau requis (comme la force de niveau 2 pour certaines armes ou l'agilité pour d'autres etc etc).- Vos points de talents sont les points je dirais plutôt passif, vous permettant d'améliorer votre éloquence ou votre artisanat etc.En commençant votre partie, vous avez plusieurs choix de difficultés, allant du niveau facile au niveau le plus dur avec un mode "tranquille, je suis juste là pour l'histoire".Dans le cadre de ma partie, j'ai choisis le niveau normal. J'ai une (mauvaise tendance) à souvent ne pas utiliser mes points de compétences et donc être sous stuffer. Qui plus est j'avais essayé l'approche magie.De ce fait, certains combats m'ont parus assez ardus me forçant à utiliser mes points de compétences quand d'autre facile. Pour ainsi dire, je suis arrivé au combat final au niveau 35 et je n'avais utilisés mes points de compétences/d'attributs et de talents. Pas parce que c'était trop facile car comme je l'ai dit certains combats sont très durs. Certains boss vous feront très mal et demanderont de la patience. Ces combats là m'ont forcer à utiliser des points de compétence. Mais je l'avoue si j'avais utilisé mes points de compétences, ma partie aurait été je pense plus facile. Donc dans cette optique, je pense que je peux affirmer que la difficulté est raisonnable en mode normal.Et les compagnons dans tout ça ? Là, on a un petit point négatif. Vous ne pouvez pas les soigner à base d'objets. Vous pouvez toujours les ranimés avec une potion de réanimation mais un conseil, utilisez la potion uniquement quand vos deux compagnons sont morts. Car oui une potion peut ranimer vos compagnons et donc réanimer une seule personne avec une potion serait un gâchis. Et comme je viens de le dire, vous serez accompagnés de deux compagnons dans vos combats.Chacun de vos compagnons ont une approche du combat différente. L'un à distance, l'autre au corps à corps, l'autre soin etc etcMais malheureusement ils sont pas bien intelligents. Je vais prendre par exemple Aphra. Ce personnage combat plutôt à distance avec son fusil, elle peut utiliser des grenades. Il n'est pas rare de voir venir quasi au corps à corps plutôt que de garder ses distances et donc de recevoir des dégâts.Ils ne sont pas inutiles pour autant. J'ai plutôt joué avec Kurt et Siora d'une manière général en balance avec mon personnage. Avec Aphra spécialement quand certains monstres ont un niveau d'armures élevé car elle fait de gros dégâts dans ces cas là.Toujours en parlant des combats, le choix de compagnons sera forcé lors de certaines quêtes.Dans ma partie, j'avais misé sur le combat à distance. Mais je me suis rendu compte que ça n'allait pas être possible uniquement, j'ai du donc apprendre quelques compétences de support (soin et armure).De ce fait, ce style de jeu allait bien avec un compagnon plus bourrin, un à distance (ou Siora) car les combats étaient plus nerveux.Mais je vous conseillerais de privilégier les combats au corps avec en apprenant quelques compétences de support. Si autant en améliorant les compétences de corps à corps,vous pourrez apprendre à manier les armes à deux mains, une main etc, autant en magie de combat vous n'avez rien, vôtre rôle sera plutôt support en fait.Vous pourrez aussi réinitialiser tous vos points plusieurs fois en cours de partie. Lors de ma partie quand j'ai atteint le niveau 35, je pouvais le faire 7 fois.Lors de ma partie, je suis tombé sur un boss lors d'une quête de compagnon particulièrement difficile. J'ai pu réussir en exploitant un élément sur la scène du combat en me protégeant derrière cet élément. Ce n'est pas un bug car cet élément n'était pas mal placé ni spécialement l'ennemi stupide, mais les deux éléments ont donné cette situation original.Plus tard par contre, un boss a bugué un peu sur mon compagnon qui était au bord d'un mur me permettant de le bourriner un temps mais il a vite repris ses esprits pour un combat normal.Pour résumé, les combats sont plutôt bien dosé en mode normal. La gestion des compagnons par contre est un gros point faible, vous ne pouvez les contrôler ni contrôler où ils se positionnent ni les soigner à base de potion. Vous pourrez juste les ressusciter ou les soigner avec les compétences de soutiens si vous avez débloquez ces compétences.Au fur et à mesure des combats, vous réaliserez que certains aspects du combats sont plus efficaces que d'autres.Et bien moi je les ais trouvé très belle. Elles ne sont ni dérangeantes ni invasive. Les musiques liés au natifs sont très bonnes et vous rappelleront cette sensation des explorateurs découvrant un nouveau monde et leurs tribus de "sauvages".Un petit exemple de musique que vous pourrez entendre :ou encore une autre que j'ai particulièrement apprécié :Pour vous déplacez dans GreedFall et bien.... c'est à pieds! Ou en courant et c'est tout. Bien sur, vous pourrez vous déplacez dit de manière rapidement d'un point à un autre de la carte mais c'est grâce au camp que vous découvrirez et installerez lorsque vous explorer une partie du monde de GreedFall.Car GreedFall n'est pas un monde dit ouvert. Vous vous déplacez de zone en zone relativement grande à votre guise et y revenir quand vous voulez. La plupart de ces zones possède souvent 3-5 camps que vous pourrez installer pour vous déplacer plus rapidement.Et ben y en a pas. Pas de newgame +. Une fois le dernier boss tué c'est la fin et c'est tout. C'est dommage. On regrettera aussi un manque de peps pour la conclusion. Sans rien spoiler, on aura les conséquences de nos choix et donc leur impact mais on aurait voulu qqchose de + consistant.Comme dit plus tôt dans le test, visuellement c'est très joli. Je viendrai pas me plaindre personnellement sur ce point.Là où je mettrai un très gros point négatifs c'est la répétition des ressources utilisés. Au cours de vos aventures, vous irez dans différents palais des différentes factions. Et bien tous les intérieurs des palais sont identiques, même nombre de pièces, même emplacements etc.Quand aux visages des personnages, et bien là aussi on a de la réutilisation et on en a beaucoup trop.Ca ne rends pas le jeu moins beau mais les personnages sont moins uniques. Vous verrez les casernes toutes identiques, les palais également etc etcVous aurez donc un sentiment de répétition prononcés esthétiquement et ça c'est bien dommage.Ne passons pas à la note mais revenons sur l'ensemble du jeu et mon sentiment.Comme je l'ai dit, j'avais déjà entendu des trucs sur spiders. Me souviens d'ailleurs qu'il s'étaient venté à propos d'un de leur jeu sur je ne sais plus trop quoi. Certains avaient prêchés l'abus de confiance (et à raison).Pour un jeu produit par un studio français et bien GreedFall, c'est pas si mal. (Et je ne suis pas français donc ici pas d'excès de chauvinisme). Mais il n'est pas exempt de défauts.L'histoire est bonne. Vous aurez quelques surprises et les histoires secondaires sont bien écrites et font partie de l'histoire principales. Vous pouvez ne pas les faire mais cela aura un impact sur vos relations avec certains personnages ou partie de l'histoire. On aura pas donc de quêtes "Vas me chercher 5 peau de lapin pour que je puisse te demander 10 après puis 5 de loup ensuite etc etc".Les combats sont correctes. Ni trop dur, ni trop facile même si je vous conseille d'aller au corps à corps avec qqs compétences de soutiens.La gestion des compagnons elle par contre est insuffisante. Comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas les contrôler, ni les placer, ni les soigner via vos potions. Et donc parfois vous assisterez à leur morts sans rien pouvoir faire.Les compagnons en eux même réagiront parfois à l'autre. Dans ma partie, j'avais Kurt qui réagissais à parfois certaines situations qui touchait Siora. Mais je n'ai pas eu de sensations d'animosités entre eux. Ils prôneront parfois des visions différentes lorsque vous serez soumis à certains choix mais ça s'arrêtent leurs dans leur relation intra-compagnons.La durée de vie est correcte surtout si vous ne rushez pas (et ce sera dur, vous aurez besoin de vous améliorer face à certains combats et les quêtes secondaires sont là pour ça).Les tailles des zones sont conséquences. Un bon point de pouvoir se déplacer rapidement.Par contre, l'autre point négatif c'est la répétition esthétique des personnages et des bâtiments.GreedFall est un bon rpg. Certes il a ses défauts (répétition esthétique, pas de newgame + ni de contenu après la fin, gestion des compagnons combats à perfectionner), mais pourtant l'écriture des personnages, les choix et ses conséquences et l'histoire y sont et c'est un point important dans un rpg. Malgré une conclusion manquant d'un peu de peps, GreedFall est une bonne surprise pour moi qui me suis lancé dans le jeu de spiders. Je ne m'attendais pas non plus à un goty complètement sous-côté mais il est évident qu'il sera de loin bien supérieur à d'autres rpg récent,à venir et passé. Et en plus c'est français, alors pour nos voisins français, vous pouvez faire Cocorico et être fier de ce qu'à produit Spider.Je ne noterai pas 8 mais un bonLes points enlevés sont pour la répétition esthétique, la gestion des compagnons en combats et le manque de contenu endgame. 6.5 étant un peu sévère selon moi, un 7/10 est un juste milieu justifiant les points négatifs et positifs.A l'heure où j'écris ce test, il est à 7 euro sur steam. Le prix le plus bas sur gog ayant existé est de 10 euros. A voir si vous êtes patient et préférez la version drm free ou pas. Et si vous l'aviez débloqué via prime gaming et que vous n'avez rien à faire, foncez.